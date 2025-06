Ministra da Justiça defende liderança visionária e aposta na digitalização para reformar o setor público

A ministra da Justiça de São Tomé e Príncipe, Vera Cravid, defendeu que a construção de uma administração pública moderna e funcional no arquipélago requer liderança visionária, servidores com sentido de missão e instituições resilientes. A governante falava durante o seminário que assinalou a Semana Africana da Administração Pública no país.

O seminário de dois dias, procurou aprofundar o debate em torno dos desafios que São Tomé e Príncipe continua a enfrentar, desde a digitalização dos serviços públicos e a promoção da boa governação, até à inclusão, à integridade e à sustentabilidade institucional.

Para a ministra da Justiça, a construção de uma administração pública moderna e funcional exige uma nova visão sobre o papel do Estado.

“Exige liderança com visão, funcionários públicos com sentido de missão e instituições resilientes, capazes de responder eficazmente aos desafios do presente e do futuro”, disse Vera Cravid.

No esforço de modernização da administração pública santomense, foi recentemente aprovada a nova estratégia de reforma administrativa.

“A governação eletrónica, como pilar essencial desta estratégia, representa uma oportunidade inadiável para racionalizar processos, reduzir custos, combater a burocracia e promover a equidade no acesso aos serviços públicos.”

A governante reconheceu que a transição digital implica investimentos robustos em infraestruturas tecnológicas, mas também exige a capacitação contínua de quadros.

“Reitero que a reforma da administração pública não pode ignorar a dimensão social e humana da governação.”

Sob o lema “Transformar a gestão pública com eficiência e tecnologia, com foco no governo eletrónico e na modernização administrativa”, o seminário integrou as atividades da Semana Africana da Administração Pública.

José Bouças