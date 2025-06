Chama da Pátria chega a Lembá entre festividades e alertas para os desafios futuros

Lembá — Em clima de celebração e reflexão, o distrito de Lembá recebeu na última sexta-feira a Chama da Pátria, no âmbito das atividades nacionais que assinalam os 50 anos da independência de São Tomé e Príncipe. A passagem simbólica do fogo patriótico foi feita por Edilidade Camarária de Lobata e recebida com entusiasmo pelas autoridades e população local.

A cerimónia de receção, marcada por discursos, atividades culturais e ações de cidadania, abriu espaço para uma análise do percurso do distrito desde a independência. O presidente da Câmara de Lembá, Guilherme Inglês, aproveitou o momento para destacar os progressos alcançados, como o fortalecimento das infraestruturas, o aproveitamento dos recursos naturais e a formação de técnicos locais.

Por outro lado, o autarca alertou para as fragilidades que persistem, apontando o saneamento deficitário, o desemprego entre os jovens, as vulnerabilidades sociais e os efeitos das mudanças climáticas como obstáculos que exigem resposta urgente e coordenada.

“O cinquentenário deve ser não apenas uma comemoração, mas também um marco de viragem na forma como construímos o futuro. Precisamos de mais autonomia local, de políticas eficazes e de uma visão estratégica para Lembá”, defendeu o autarca.

A presença da chama integrou ainda ações de sensibilização junto da população, promovendo o envolvimento ativo das comunidades na construção da cidadania. O Governo tem promovido esta iniciativa como forma de descentralizar as comemorações e criar um ambiente de participação cívica em todo o território nacional.

A Chama da Pátria continuará a sua rota pelos restantes distritos, num percurso que culminará no dia 12 de julho com a realização das cerimónias centrais do 50.º aniversário da independência nacional.

Waley Quaresma