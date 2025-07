Deputado Delfim Neves processa Patrice Trovoada por crime de difamação e de homicídio

As declarações proferidas na última semana, pelo ex-Primeiro Ministro e Presidente do partido ADI Patrice Trovoada, numa reunião on-line do conselho nacional do seu partido, acabaram por reacender a polémica em torno dos acontecimentos de 25 de novembro de 2022.

«Quem é o fulano que elaborou o golpe de Estado? Delfim Neves…A responsabilidade moral deste golpe de Estado é do senhor Delfim Neves», afirmou a dada altura o Presidente da ADI.

A declaração política feita aos militantes da ADI, provocou a reacção imediata do acusado. O deputado Delfim Neves acompanhado pelo seu advogado Pedro Sequeira, estiveram no Ministério Público na manhã de sexta-feira , 4 de julho.

«Apresentamos uma queixa-crime contra o Patrice Emery Trovoada, por crime de injúria e difamação, e obviamente devido às últimas declarações do senhor Patrice Trovoada», afirmou o advogado.

A defesa do deputado da nação sustenta a acusação de difamação, com base no resultado da investigação feita pelo Ministério Público em parceria com a Polícia Judiciária de Portugal.

«Tamanha incongruência do cidadão Patrice Trovoada, porque ele reconhece a idoneidade das instituições que trabalharam sobre o processo, tanto a perícia portuguesa como o nosso ministério público, que efectivamente constataram durante toda a investigação que não existem elementos para acusar o deputado Delfim Santiago das Neves. Mas, o cidadão Patrice Trovoada insiste ainda com esta narrativa», detalhou Pedro Sequeira.

Delfim Neves, que foi detido por forças militares na manhã de 25 de novembro na sua residência, por suspeita de financiamento da alegada tentativa de golpe de Estado, acabou por ser despronunciado pelo Ministério Público santomense.

Mas, para o advogado Pedro Sequeira, o ex-Primeiro Ministro persiste com a narrativa acusatória contra o seu constituinte, porque talvez tivesse outra intenção. «Parece-nos até que é uma perseguição desmedida, e talvez não esteja satisfeito pelo facto do deputado Delfim Neves ter saído vivo naquele dia trágico para o nosso país», sublinhou.

O deputado Delfim Neves e o seu advogado foram mais longe no contra-ataque, a Patrice Trovoada. «Também viemos apresentar uma denúncia contra o mesmo cidadão Patrice Emery Trovoada, pela co-autoria imediata dos crimes de tortura e outros tratamentos degradantes e 4 crimes de homicídio qualificado ocorrido no dia 25 de novembro de 2022 no quartel das forças armadas».

A defesa de Delfim Neves considera que quando Patrice Trovoada abre a boca, “demonstra que ainda há algo a desvendar”. Deu o exemplo da declaração que o ex-Primeiro Ministro fez, sobre a sua localização na noite de 24 de Novembro, e na madrugada de 25 de Novembro.

«O 25 de Novembro quando aconteceu naquela noite, muita gente estava comigo…. Estava lá a Celmira, a presidente da Assembleia Nacional, a nossa companheira Celmira. Estava lá o Afonso Varela. Estava lá o Elísio, …. Estava se não estou no erro o Américo Ramos também. E eu pedi a toda gente para ficar aí em casa, por razões de segurança. Porque estávamos mais bem protegidos em minha casa», afirmou Patrice Trovoada aos seus militantes.

«Quando notamos a coincidência de uma reunião política no mesmo dia, em que o próprio Patrice Trovoada diz, que foi ele que optou para que as pessoas mantivessem lá em casa dele, até o dia seguinte, as 6 da manhã…era bom que soubéssemos qual era o real conteúdo desta reunião», respondeu o advogado Pedro Sequeira.

O advogado acrescentou que as recentes declarações de Patrice Trovoada, forçam o ministério público a abrir uma nova fase de investigação criminal, para esclarecer devidamente a sociedade santomense.

«Porquê que se tomou medidas excepcionais em relação ao Presidente da República, levando-o para um lugar seguro, e para o primeiro-ministro, a Presidente da Assembleia Nacional e demais dirigentes do partido ADI, entendeu-se que o lugar seguro seria a própria casa do ex-primeiro Ministro Patrice Trovoada? É uma questão que o ministério público com esses novos elementos deve perseguir», pontuou.

Segue-se outra declaração do ex-Primeiro Ministro, que inflama a polémica.

«Temos outro aí, que veio dizer que ele estava de fato, e eu estava de fato de treino. O quê que ele quer dizer com isso? Isso é político sério?», interrogou Patrice Trovoada.

A defesa de Delfim Neves recorreu às declarações do Presidente da República, para demonstrar que o caso precisa ser ainda investigado.

«Quando vemos o próprio Presidente da República, a dizer que no mesmo dia, foi para o trabalho de fato e gravata para o trabalho, e que não estava de fato de treino… Quando o próprio Presidente da República disse que não foi ele quem boicotou uma reunião para se adoptar estratégia subsequente para resolver a questão do suposto golpe de Estado, vimos que há muitos factos por esclarecer», concluiu.

O 25 de novembro de 2022, continua no centro das preocupações da sociedade santomense.

Abel Veiga