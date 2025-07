Países Baixos satisfeitos com as obras que estão a transformar a marginal da capital do país

Com um investimento superior a 30 milhões de euros, grande parte proveniente uma doação do Governo neerlandês, a requalificação da marginal 12 de julho representa um marco na modernização urbana e na cooperação bilateral entre São Tomé e Príncipe e os Países Baixos.

O Embaixador neerlandês manifestou satisfação com o andamento das obras, que considera estarem a transformar a principal marginal da cidade de São Tomé. “É gratificante constatar que as obras estão a transformar a marginal desta ilha tão especial. É igualmente significativo testemunhar a contribuição do povo neerlandês para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe”, destacou Tsjeard Hoekstra,

Embaixador do Reino dos Países Baixos.

Em final de missão diplomática, o embaixador expressou também o desejo de ver São Tomé e Príncipe afirmar-se como uma referência internacional em ecoturismo, valorizando o potencial natural e a identidade sustentável do arquipélago.

“O meu desejo é que esta ilha se torne ainda mais próspera e venha a consolidar-se como um polo de ecoturismo, pois acredito que possui todas as condições para tornar- se um destino preferencial para muitos visitantes.”

No encontro de despedida com o Primeiro-Ministro de São Tomé e Príncipe, o Embaixador aproveitou para endereçar votos de boas festas ao povo santomense, por ocasião dos 50 anos da independência nacional.

José Bouças