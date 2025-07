BASTA insta o governo a adoptar medidas urgentes para reparar os danos nas relações com Angola provocados pelo caso Rosema

O Movimento BASTA, parece ser o único partido político com assento na Assembleia Nacional que está livre para se pronunciar sobre o caso Rosema, a luz da denúncia feita pelo embaixador de Angola em São Tomé e Príncipe Fidelino Peliganga. Uma denúncia que reflectiu perturbações nas relações bilaterais com São Tomé e Príncipe, e que mereceu a resposta da ministra dos negócios estrangeiros e cooperação Ilza Amado Vaz.

O Movimento BASTA não tem dúvidas, e dá razão ao embaixador de Angola. «Esse episódio que se arrasta a vários anos, constitui um dos mais graves escândalos jurídico-políticos da nossa história recente com implicações directas para a confiança diplomática entre São Tomé e Príncipe e a República Angola».

O BASTA vê a mesma mancha que torna turva a relação bilateral entre São Tomé e Príncipe e Angola, por causa do caso Rosema. «Constitui um grave precedente jurídico, político e diplomático que mancha a imagem de São Tomé e Príncipe como Estado de Direito e Parceiro confiável no plano internacional».

Numa nota de imprensa o movimento BASTA lamenta que «o governo santomense tem mantido uma postura de inércia, evasão e conivência com decisões que lesam a verdade, a justiça e o interesse nacional».

O posicionamento do governo santomense manifestado pela ministra dos negócios estrangeiros e cooperação Ilza Amado Vaz, é entendido pelo BASTA como sendo contrário a resolução do problema.

«Em vez de solucionar o litígio com transparência, legalidade e respeito pelos compromissos internacionais tem preferido alimentar as tensões ocultas, prejudicando os laços históricos com um país irmão como Angola».

Antes de concluir, o movimento BASTA alerta «que a deterioração das relações com Angola, parceiro estratégico em muitas áreas, acarreta custos reais para a economia, a cooperação técnica, a confiança diplomática e a própria imagem externa de São Tomé e Príncipe».

O governo de Américo Ramos é instado, a «adoptar medidas imediatas para reparar os danos causados pelo caso Rosema nomeadamente através da reposição da legalidade».

As autoridades judiciais são exortadas a «reafirmarem a sua independência, evitando a tentação de utilizarem os Tribunais para fins político-partidários».

O leitor tem acesso a nota de imprensa do Movimento BASTA.

Abel Veiga