Capacetes azuis chineses: uma força ao serviço da paz mundial

(Nota do editor: Este artigo representa o ponto de vista do autor Karim Badolo e não necessariamente o da CGTN.)



Este ano celebra-se o 80o aniversário das Nações Unidas. Criada no final da Segunda Guerra Mundial com o objetivo, entre outros, de manter a paz e a segurança em todo o mundo, a ONU esforçou-se tanto quanto possível para intervir nas zonas de conflito para preservar as vidas humanas. Através da sua força denominada os capacetes azuis, fruto da contribuição de muitos dos seus Estados membros, a ONU esteve presente nos diferentes teatros de operações como força de interposição para limitar os efeitos devastadores dos conflitos e guerras. Os capacetes azuis constituem a arquitectura essencial nas missões de paz da ONU.



Nas iniciativas das Nações Unidas para a manutenção da paz e da segurança mundial, a China não poupou esforços para trazer um contingente consistente no número de capacetes azuis. Os capacetes azuis chineses estabeleceram-se como uma força-chave ao serviço da paz e da segurança mundiais. Desde o envio, em 1990, de observadores militares às Nações Unidas, as forças armadas chinesas registraram com letras de ouro sua participação nas operações de manutenção da paz da ONU. Em 1992, a China enviou sua primeira unidade militar de capacetes azuis para as operações de manutenção da paz da ONU. Hoje em dia, os capacetes azuis chineses fazem parte da peça central do dispositivo de manutenção da paz da organização internacional em várias zonas de conflito.



O compromisso da China com as Nações Unidas em prol da paz é parte de um movimento de solidariedade global para um mundo estável e pacífico. Como o presidente da China, Xi Jinping, mencionou na cimeira das Nações Unidas sobre a manutenção da paz em 2015, a paz é o desejo comum e o objetivo nobre da humanidade. Segundo ele, as operações de paz das Nações.

Quer seja na República Democrática do Congo, no Mali, no Sudão do Sul, no Sahara Ocidental ou no Líbano, os capacetes azuis chineses estiveram presentes ao lado de outros irmãos de armas para manter a paz e a segurança sob a bandeira da ONU. Nestes diferentes teatros de operações, prestaram assistência às populações civis em perigo e pouparam-lhes uma vida ameaçada pelas forças em conflito. Estes soldados da paz deram esperança a milhões de pessoas que estavam abandonadas a si mesmas. Para além da sua missão principal de manutenção da paz, os capacetes azuis chineses empreenderam obras de caridade em benefício das populações.

A título ilustrativo, eles reabilitaram vias no Sudão do Sul para favorecer o encaminhamento da ajuda humanitária em zonas inacessíveis, construíram infraestruturas educativas e desportivas para melhorar a qualidade do ensino. Além disso, os capacetes azuis também iniciaram intercâmbios culturais em estabelecimentos no Sudão do Sul para promover a amizade sino-africana. Na República Democrática do Congo (RDC), onde permaneceram por 20 anos, os capacetes azuis chineses também deixaram uma marca nas intervenções sociais. Tantas ações que melhoraram a vida das populações atingidas pela guerra.

Exército ao serviço da paz, o exército chinês institucionalizou sua participação nas iniciativas de manutenção da paz da ONU, estabelecendo uma força de reserva de 8.000 soldados de manutenção da paz. Mais de 50.000 soldados chineses já participaram em operações de manutenção da paz e segurança em mais de 20 países e regiões do mundo. Só em África, foram enviados mais de 30.000 capacetes azuis chineses para realizar tarefas em 17 zonas de missões de manutenção da paz, segundo o livro branco intitulado «A China e a África na nova era: uma parceria de igualdade», publicado em 2021.



De acordo com os dados em 2023, mais de 2.200 capacetes azuis chineses estão implantados em 8 teatros de operações em todo o mundo. Onde quer que tenham intervindo, os capacetes azuis chineses se distinguiram pela disciplina e respeito pelos princípios de suas missões. A China fez um grande sacrifício nesta busca pela paz, pois 25 capacetes azuis chineses caíram em teatros de operações.



Desde que a China recuperou seu assento legítimo na ONU, em 25 de outubro de 1971, após a resolução 2758, o país asiático se empenhou resolutamente no seio da instância internacional em favor da paz e da segurança mundiais. Para a China, apoiar a paz é promover um desenvolvimento ao serviço da humanidade. Por ocasião do 80o aniversário da ONU, a contribuição dos capacetes azuis chineses ao serviço da paz é enorme. Mais do que um exército chinês, é uma força ao serviço da promoção de um desenvolvimento comum e harmonioso. O desenvolvimento só é possível num contexto de estabilidade e segurança. Diante das convulsões do mundo, a China colocou-se numa posição de vanguarda para agir em favor da paz e da segurança. Nesta data de aniversário, devemos oferecer um fardo orgulhoso a esta força que colocou os ideais de paz e segurança no mundo no centro das suas missões.

No momento em que o mundo ainda enfrenta incertezas, é necessário encorajar os esforços dos capacetes azuis na pacificação do mundo. É nesta dinâmica de contribuições multiformes que a comunidade de futuro compartilhado para a humanidade, tão preconizada pela China, será uma realidade.

(Foto: VCG)