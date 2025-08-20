Príncipe celebra o mês da Cultura sob medidas que violavam os direitos fundamentais da população local

Há cerca de dois meses, que a população da ilha do Príncipe foi submetida a medidas restritivas, que coarctam a liberdade individual dos cidadãos, e que fazem recordar o extinto regime do “Apartheid”, na África do Sul.

O Téla Nón apurou que o novo administrador da empresa HBD, proibiu o acesso da população à Praia do Ilhéu Bombom, e também introduziu tarifas para os cidadãos do Príncipe e de São Tomé que queiram visitar a unidade hoteleira.

«A tarifa não vai ser cobrada para as crianças, menores de 2 anos, que estejam acompanhadas pelos pais, e também para os idosos», afirmou o senhor Ekebert, o novo director geral da HBD.

As medidas restritivas de acesso ao espaço público no Príncipe foram anunciadas após uma reunião entre o director geral da HBD e o governo da região autónoma do Príncipe.

O senhor Ekebert fez tal anúncio na varanda do gabinete do Presidente do Governo da Região Autónoma do Príncipe.

«Vamos oferecer acesso livre para o Bom-Bom em algumas datas do ano a serem definidas posteriormente», replicou o director geral da HBD.

As praias que contornam o ilhéu Bom-Bom são agora privadas, e os santomenses só têm acesso uma ou duas vezes por ano, segundo a vontade do novo Patrão da HBD.

Uma medida que segundo o deputado a Assembleia Nacional Conceição Moreno, põe em causa a lei criada pelo Estado santomense que define todas as praias do país como sendo espaço público e de usufruto público.

O deputado da nação, considerou a medida do novo administrador da empresa HBD como sendo racista, e que só faz recordar os tempos da segregação racial, o Apartheid, na África do Sul.

Inaceitável segundo Conceição Moreno, é a forma subserviente como o governo regional do Príncipe se submete às ordens do novo patrão da HBD no Príncipe.

O executivo regional liderado por Filipe Nascimento ainda não se pronunciou publicamente sobre a situação de violação dos direitos dos cidadãos do Príncipe.

Mais grave ainda, apurou o Téla Nón, é o facto de ainda nesta semana, os serviços da HBD no ilhéu Bom-Bom terem travado a entrada do próprio Presidente do Governo da Região Autónoma do Príncipe Filipe Nascimento.

O Presidente do governo regional que tinha sido convidado pelo dono da HBD, Mark Shuttleworth para um jantar no restaurante do ilhéu Bom-Bom foi confrontado com a exigência de pagamento de tarifas para entrar no espaço territorial do resort Bom-Bom.

Numa altura em que a ilha do Príncipe celebra agosto, como o mês da Cultura, o novo patrão da HBD no Príncipe desafia as autoridades regionais, e também o Estado santomense.

O Téla Nón promete acompanhar o caso a par e passo, até que fique esclarecido, se os santomenses perderam ou não as suas praias, e a sua identidade.

Abel Veiga