Plano estratégico de desenvolvimento sustentável até 2040 em consulta política alargada

O Governo santomense espera contar com o contributo de todos os partidos políticos para o enriquecimento da Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável até 2040. O Ministro da Economia e Finanças sublinhou a importância de que o documento seja aprovado num ambiente de concertação política, refletindo um compromisso coletivo com o futuro do país.

O plano de longo prazo em preparação, integra um conjunto de ações orientadas para o desenvolvimento sustentável do arquipélago. Antes da sua aprovação, o executivo pretende recolher contribuições de todas as forças políticas, garantindo que o documento reflita uma visão partilhada para o progresso económico, social e ambiental do país.

“A Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável 2026–2040 não deve ser vista apenas como um documento do Governo. Trata-se de um instrumento do país, do Estado, do cidadão santomense — é, acima de tudo, um compromisso coletivo de todos nós”, afirmou Gareth Guadalupe.

De acordo com o Ministro da Economia e Finanças, para garantir a legitimidade do documento e assegurar o seu respeito por todos os setores da sociedade, o Governo propõe que a sua aprovação seja formalizada através de uma lei.

“Vivemos numa democracia vibrante, onde a alternância governativa ocorre regularmente a cada quatro anos — embora, por vezes, os mandatos nem sempre sejam concluídos. Por isso, é essencial que a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável seja aprovada sob a forma de lei, garantindo estabilidade e continuidade. Precisamos de uma visão de longo prazo que represente o país em todos os cantos do mundo, independentemente do governo que estiver em funções.”

Durante o encontro, que reuniu partidos com e sem assento parlamentar, os representantes políticos manifestaram interesse em aprofundar a análise do documento antes de apresentarem as suas contribuições formais.

“Posteriormente, cada partido irá formular as suas contribuições de forma mais estruturada, com o objetivo de garantir que o plano responda às expectativas da nação”, assegurou Salvador dos Ramos, porta-voz dos partidos políticos.

O Governo considera fundamental que haja consenso nacional em torno da visão de desenvolvimento de longo prazo para o país, reconhecendo que o progresso sustentável exige o compromisso e a participação de todos os setores da sociedade.

José Bouças