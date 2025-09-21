São Tomé e Príncipe encerra participação com destaque na 2ª cúpula da coalizão de alimentação escolar

A delegação de São Tomé e Príncipe composta pela Ministra da Educação, Representante do PAM, Diretora de Planeamento e Coordenador do PNASE concluiu com sucesso a sua participação na 2ª Cúpula da Coalizão de Alimentação Escolar, realizada em Fortaleza, Brasil. Durante dois dias do evento, a equipa teve uma experiência rica e inspiradora, marcada por momentos de aprendizagem, partilha de boas práticas e reforço de parcerias estratégicas.

A Ministra da Educação de São Tomé e Príncipe foi uma das oradoras principais na sessão “Domestic Financing for School Meals”, onde apresentou os esforços do país na mobilização de recursos internos para garantir refeições escolares nutritivas e regulares. A sua intervenção gerou grande interesse e posicionou São Tomé e Príncipe como um exemplo de compromisso com o bem-estar das crianças e o desenvolvimento sustentável.

Durante a Cúpula, a Ministra reuniu-se com o Ministro da Educação da Finlândia, com quem discutiu possibilidades de cooperação e partilha de experiências sobre políticas de alimentação escolar. Também manteve um encontro com Cristina Duarte, Assessora Especial das Nações Unidas para África, onde foram abordadas oportunidades de colaboração em iniciativas que integram educação, nutrição e desenvolvimento comunitário.

A delegação santomense participou ainda em momentos de alto nível com líderes internacionais, incluindo Cindy McCain, Diretora Executiva do Programa Alimentar Mundial (PAM), reforçando o papel ativo de São Tomé e Príncipe na agenda global da alimentação escolar.

Ao longo da Cúpula, a delegação participou ativamente em sessões temáticas, mesas-redondas e encontros bilaterais, onde teve a oportunidade de trocar experiências com representantes de diferentes países e organizações internacionais. O evento proporcionou um ambiente de aprendizagem e colaboração, permitindo à equipa santomense conhecer novas abordagens e soluções inovadoras para fortalecer os programas de alimentação escolar no país.

Entre os principais ganhos da participação, destacam-se: o fortalecimento de parcerias internacionais, especialmente com a Finlândia; a visibilidade internacional para os avanços de São Tomé e Príncipe; a ampliação do diálogo com o Programa Alimentar Mundial e outros parceiros estratégicos; e a troca de experiências com países africanos e de outras regiões.

A delegação regressa a São Tomé e Príncipe motivada e com novas ideias para continuar a promover a alimentação escolar como um direito fundamental das crianças e um motor de desenvolvimento para as comunidades. A participação na 2ª Cúpula da Coalizão de Alimentação Escolar reforça o papel de São Tomé e Príncipe como referência no compromisso com o futuro das novas gerações.

FONTE – PAM