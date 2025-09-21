São Tomé e Príncipe prepara reforço histórico no fornecimento de energia elétrica a partir de domingo

O abastecimento de energia elétrica em São Tomé e Príncipe poderá apresentar melhorias significativas já a partir de domingo, 21 de setembro, com a entrada em operação de novos grupos de geradores na Central de Santo Amaro, principal infraestrutura de produção do país.

Segundo informações confirmadas à Rádio Nacional por uma fonte da Empresa de Água e Eletricidade (EMAE), três grupos de geradores, recentemente adquiridos e transportados para o país, estão atualmente em fase de instalação e deverão fornecer, a partir de domingo, uma potência adicional de cerca de 4,2 megawatts à rede elétrica nacional.

“Com este reforço, esperamos reduzir significativamente os cortes de energia e melhorar a estabilidade do fornecimento, garantindo mais horas de eletricidade para residências, empresas e serviços essenciais”, afirmou a fonte da EMAE, adiantando que a instalação está em ritmo avançado.

Além destes novos grupos, outros geradores atualmente em manutenção preventiva deverão ser integrados gradualmente à rede, aumentando ainda mais a capacidade de produção e contribuindo para a redução das flutuações e interrupções no fornecimento de energia.

A EMAE garantiu que fornecerá informações detalhadas ao público no domingo, quando todos os equipamentos estiverem operacionalizados, reforçando o compromisso da empresa com a transparência e a melhoria contínua do serviço.

Especialistas em energia têm destacado que este aumento de capacidade é um marco histórico para a rede elétrica do país, podendo impactar diretamente o desenvolvimento econômico, a atividade industrial e a qualidade de vida da população, que há anos enfrenta limitações no acesso contínuo à eletricidade.

Waley Quaresma