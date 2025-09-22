Os apagões em São Tomé e Príncipe podem estar prestes a terminar. Três grupos geradores estão a ser instalados na central de Santo Amaro, com o objetivo de suprir o défice energético provocado pela retirada da rede dos equipamentos anteriormente fornecidos pela empresa turca TESLA STP.

“Chegaram ao país três grupos geradores com capacidade aproximada de 4 megawatts, destinados a suprir o défice de fornecimento de energia elétrica à população”, anunciou o Primeiro-ministro, Américo Ramos.

A entrada em funcionamento destes equipamentos representa um avanço decisivo na estabilização do sistema elétrico nacional. Além de reforçar a resiliência da rede, permitirá eliminar os elevados custos mensais associados à operação dos geradores da TESLA STP.

“O défice será colmatado sem encargos adicionais para o Estado santomense nem para a EMAE. Significa que vamos fornecer 4 megawatts sem ter que pagar os 510 mil euros mensais que pagávamos à TESLA”, garantiu o Chefe do Governo.

Sem revelar a identidade dos parceiros que viabilizaram a oferta, Américo Ramos sublinhou que esta iniciativa se insere numa estratégia mais ampla, orientada para assegurar, num futuro próximo, uma transição energética sustentável e inclusiva em São Tomé e Príncipe.

José Bouças