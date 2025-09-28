Justiça e equidade são os valores mais importantes da comunidade internacional, diz o primeiro-ministro chinês

Equidade e justiça são os valores mais importantes da comunidade internacional, disse o primeiro-ministro chinês Li Qiang na sexta-feira no debate de alto nível da 80a sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas.

Na sua alocução, Li Qiang sublinhou que a paz e o desenvolvimento são as aspirações comuns mais ardentes em todo o mundo e que a solidariedade e a cooperação são os motores mais poderosos do progresso humano.

Ele apelou para que se aprendessem lições históricas valiosas no momento da celebração do 80o aniversário da vitória da guerra mundial antifascista e da fundação das Nações Unidas.

O Sr. Li destacou que a China, como membro fundador das Nações Unidas, sempre se envolveu ativamente nos assuntos globais e trabalhou para o bem da humanidade.

Ao longo dos anos, o presidente chinês Xi Jinping propôs a visão de construir uma comunidade de destino para a humanidade e avançou a Iniciativa de Desenvolvimento Global, a Iniciativa de Segurança Global, a Iniciativa de Civilização Global e a Iniciativa de Governança Global, compartilhando a sabedoria e as soluções da China para navegar em transformações globais e superar desafios urgentes, disse o Sr. Li.

A Iniciativa para a Governança Global, apresentada na última cimeira da Organização de Cooperação de Xangai (OCS) no início de setembro, enfatiza os seguintes princípios: respeitar a igualdade soberana, cumprir o estado de direito internacional, praticar o multilateralismo, defender uma abordagem centrada nas pessoas e concentrar-se em tomar medidas concretas, lembrou o Sr. Li, sublinhando que esta iniciativa oferece um caminho importante para a criação de um sistema de governança global mais justo e equitativo.

Ele afirmou que a China está pronta para trabalhar com todas as partes para tomar medidas coordenadas e eficazes para resolver problemas mais concretos e promover a paz e o desenvolvimento no mundo.

O mundo entrou em um novo período de turbulência e transformação, e o unilateralismo e a mentalidade da Guerra Fria voltaram à tona, enfraquecendo significativamente as regras e a ordem internacionais e perturbando o sistema internacional, observou Li Qiang.

A humanidade está mais uma vez em uma encruzilhada, disse ele.

“Qualquer um que se preocupe com a situação mundial gostaria de perguntar: por que nós, seres humanos, que passamos por provações, não podemos demonstrar uma maior consciência e racionalidade, tratar-nos com bondade e coexistir em paz?” Ele disse.

“Como podemos, diante de incidentes deploráveis como desastres humanitários, fechar os olhos para atrocidades que violam flagrantemente a equidade e a justiça e ficar de braços cruzados? Como poderíamos, diante de atos de hegemonia e intimidação sem escrúpulos, permanecer em silêncio e subjugados por medo do poder?” , perguntou o Sr. Li.

“E como poderíamos deixar a paixão ardente e a dedicação de nossos ancestrais que fundaram a ONU simplesmente desaparecer nas páginas da história?” , acrescentou o Sr. Li.

Citando um provérbio chinês que diz que “nunca se esqueça por que você começou e você pode cumprir sua missão”, ele disse que a busca da paz, do progresso e do desenvolvimento é a própria essência da comemoração das vitórias passadas e da missão que une os povos do mundo numa causa comum.

“Mesmo que não possamos voltar no tempo e reviver a vitória, certamente podemos criar juntos um futuro melhor”, disse o Sr. Li.

Numa altura em que o mundo enfrenta mudanças e perturbações interdependentes, o primeiro-ministro chinês apelou a todas as partes para construírem a paz e garantirem a segurança comum.

Diante de uma lenta recuperação global, ele pediu para revitalizar a cooperação e buscar resultados ganha-ganha.

Segundo ele, à medida que as várias civilizações interagem e evoluem, os países devem promover o diálogo e a aprendizagem mútua. Para responder aos novos desafios, ele apelou a unir esforços para proteger nossa casa comum.

De acordo com o Sr. li, a China será sempre uma defensora fervorosa da paz e da segurança globais, um motor chave do desenvolvimento global comum, um ator ativo nos intercâmbios e na aprendizagem mútua entre as civilizações, e um interlocutor responsável na resolução dos desafios globais.

(Fonte e foto: Xinhua)