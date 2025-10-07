Crise energética persiste em São Tomé apesar dos esforços para estabilização da rede

A crise energética que afeta a ilha de São Tomé há cerca de dois meses continua a impactar o quotidiano da população, com cortes prolongados no fornecimento de eletricidade. A situação agravou-se após a retirada de 3,5 megawatts da rede nacional por parte da empresa TESLA STP, que justificou a decisão com alegado incumprimento contratual por parte do Estado santomense.

O Primeiro-Ministro Américo Ramos assegurou que as equipas técnicas da Empresa de Água e Eletricidade (EMAE) estão mobilizadas e a operar com máxima intensidade para integrar na rede os grupos geradores recentemente doados ao país.

“Os geradores já estão em São Tomé, como havia anunciado. Trata-se de um donativo. Os técnicos estão a trabalhar arduamente para sincronizar os equipamentos com a nossa rede nacional. Acredito que, brevemente, conseguiremos repor toda a capacidade necessária para regularizar o fornecimento de energia”, declarou o Chefe do Governo.

Enquanto decorrem os trabalhos de sincronização e entrada em funcionamento dos novos equipamentos, a EMAE continuará a aplicar cortes programados e controlados no fornecimento de energia, como medida transitória para gestão da capacidade disponível.

José Bouças