Patrice Trovoada convoca reunião decisiva da ADI para 8 de novembro

Na convocatória publicada no dia 7 de outubro, o Presidente da ADI Patrice Trovoada justifica a reunião do conselho nacional marcada para 8 de novembro, com o facto de faltar menos de 1 ano para as eleições gerais em São Tomé e Príncipe.

O líder da ADI que não colocou mais os pés em São Tomé, desde que foi demitido do cargo de primeiro-ministro no início do ano 2025, alerta que a convocação do conselho nacional tem por objectivo preparar o partido para as eleições autárquicas, parlamentares e presidenciais de 2026.

«Nestes termos na qualidade de Presidente do Partido e da mesa do Conselho Nacional, venho convocar as conselheiras e os conselheiros para uma reunião do conselho nacional, a ser realizada no sábado dia 8 de novembro, do corrente ano, na cidade de São Tomé, pelas 8 horas», diz Patrice Trovoada na convocatória.

Escolha da data para a convocação do congresso extraordinário electivo, é um dos pontos da agenda do conselho nacional da ADI de 8 de novembro.

Abel Veiga