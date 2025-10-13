Xi Jinping: a promoção do desenvolvimento das mulheres é uma responsabilidade coletiva da comunidade internacional



A promoção do desenvolvimento das mulheres é uma responsabilidade coletiva da comunidade internacional, disse o presidente chinês Xi Jinping na segunda-feira.

Em seu discurso na cerimônia de abertura da Reunião de Líderes Mundiais sobre as Mulheres, realizada em Pequim, o Sr. Xi disse que as mulheres são criadoras, promotoras e herdeiras importantes da civilização humana.

O evento de segunda-feira tinha como objetivo comemorar o 30o aniversário da Quarta Conferência Mundial das Mulheres realizada em Pequim, segundo o Sr. Xi.

Ele acrescentou que ao longo das últimas três décadas, guiado pelo espírito da conferência de 1995, a causa mundial das mulheres floresceu, contribuindo para o progresso da civilização humana.

(Fonte e foto: Xinhua)