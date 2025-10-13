Muitas crianças da ilha do Príncipe ainda não puderam começar o ano lectivo 2025/2026

Nota Explicativa : Situação do Início do Ano Letivo na Região Autónoma do Príncipe

O Movimento Verde para o Desenvolvimento do Príncipe (MVDP), no âmbito do seu papel de acompanhamento cívico e político, visitou recentemente escolas na Região Autónoma de Príncipe, após ter recebido várias queixas da população sobre o facto de algumas instituições de ensino não terem iniciado as aulas, mesmo três semanas após o início oficial do ano letivo a nível nacional.

Durante a visita, que contou com a presença dos deputados do MVDP Nestor Umbelina, António Barros e José Monteiro, constatou-se com profunda preocupação que várias escolas ainda não iniciaram as aulas devido a obras em curso, algumas das quais com duração prevista de até 11 meses.

As escolas afetadas são as de Aeroporto, Picão (ou Praia Yame), Porto Real e Nova Estrela, onde os alunos continuam sem aulas e muitos são obrigados a percorrer longas distâncias para frequentar outras escolas em condições precárias e em meio a obras de construção.

O MVDP lamenta profundamente a negligência e a falta de planeamento por parte do Governo Regional, que, sabendo da duração prolongada destas obras, não tomou medidas atempadas para garantir alternativas que permitissem o início regular das aulas.

Esta situação demonstra uma falta de sensibilidade e compromisso com o setor da educação, afetando diretamente as crianças e as famílias, que são as principais vítimas da má gestão dos recursos e da ausência de uma política educativa previsível.

O MVDP considera também incompreensível e inaceitável que, enquanto esta situação se decorre na ilha, membros do Governo Regional viajam para o estrangeiro sem terem assegurado as condições mínimas para o início do ano letivo.

Deve-se notar também que, de acordo com informações recolhidas no terreno, foi apenas em 6 de outubro de 2025 que o Governo Regional visitou algumas dessas escolas — e isso somente depois que o MVDP anunciou sua visita, o que revela uma atitude reativa, e não proativa, por parte das autoridades competentes.

O MVDP reafirma o seu compromisso com a transparência, a boa governação e a defesa dos direitos fundamentais, nomeadamente o direito a uma educação de qualidade, e insta o Governo Regional a agir com urgência, apresentando um plano alternativo imediato que garanta o funcionamento das escolas e evite mais danos ao futuro das crianças de Príncipe.

A educação é a base do desenvolvimento. Negligenciá-la é comprometer o futuro de toda a região.

Nota do Movimento Verde para o Desenvolvimento do Príncipe (MVDP)