Primeiro-Ministro considera insustentável a dívida à TESLA STP

A crise energética que afeta São Tomé e Príncipe há mais de dois meses reacendeu a tensão política no país. Em reação a um comunicado do ADI, que acusa o Governo e o Presidente da República de conduzirem deliberadamente o país à escuridão, o Primeiro-Ministro Américo Ramos respondeu com firmeza.

“Não podemos celebrar acordos ou contratos que se transformam num fardo para a população de São Tomé e Príncipe”, afirmou.

O Chefe do Governo referia-se diretamente ao acordo firmado em 2023 entre o anterior Executivo liderado por Patrice Trovoada e a empresa TESLA STP para a produção de energia elétrica, que considera financeiramente gravoso para o Estado.

“Com esse acordo, acumulámos uma dívida superior a 12 milhões de euros. Quando iniciámos as negociações, o montante rondava os 8 milhões. Tentámos reduzi-lo, mas é insustentável, é um fardo”, sublinhou.

Américo Ramos defendeu que qualquer solução para substituir os cerca de 3 megawatts anteriormente fornecidos pela TESLA STP deve assentar em princípios de sustentabilidade. A esse propósito, destacou a chegada recente de grupos geradores ao país, obtidos com o apoio de parceiros internacionais.

“Foi um donativo. Nem o Governo nem a EMAE dispõem de recursos para adquirir geradores novos. Conseguimos que um parceiro nos cedesse alguns geradores em segunda mão e estamos a realizar as intervenções necessárias. Técnicos estrangeiros estão no terreno a trabalhar com a equipa da EMAE para encontrarmos uma solução viável.”

Paralelamente às medidas de resposta imediata, o Primeiro-Ministro revelou que o Governo está a trabalhar com o Banco Mundial, o Banco Africano de Desenvolvimento e outros parceiros estratégicos, com o objetivo de implementar uma transição energética sustentável no arquipélago.

José Bouças