China promove seminário de cooperação entre os mídia de língua portuguesa

Está a decorrer, de 14 de outubro a 2 de novembro, na cidade de Pequim, República Popular da China, um Seminário sobre Desenvolvimento e Cooperação da Mídia destinado a profissionais e quadros oriundos de países de Língua Portuguesa.

Organizado pelo Ministério do Comércio da República Popular da China, o seminário insere-se no âmbito de um projeto de assistência externa impulsionado pelos líderes chineses, que tem como principal objetivo fortalecer a cooperação com países em desenvolvimento, promovendo a troca de experiências, o diálogo técnico e o intercâmbio cultural.

A iniciativa, que tem recebido significativo apoio do Governo chinês e dos governos dos países participantes, consolidou-se ao longo dos anos como uma ponte essencial para o reforço da amizade e da cooperação entre a China e as nações de Língua Portuguesa.

O programa do seminário inclui palestras temáticas, debates, visitas de estudo e atividades culturais, com o propósito de contribuir para o desenvolvimento de recursos humanos qualificados e impulsionar o progresso económico e social dos países representados.

Durante o período de formação a entidade executora designada pelo Ministério do Comércio da China contará com a participação de autoridades, especialistas e académicos de diversas áreas, que abordarão o processo de desenvolvimento económico e social da China, as políticas públicas de inovação e comunicação, e as principais conquistas obtidas desde o início da reforma e abertura do país.

Os participantes terão ainda a oportunidade de visitar províncias, cidades, instituições e empresas chinesas, para conhecer de perto a realidade de uma China moderna e em constante transformação.

Além disso, o seminário permitirá aos representantes dos países lusófonos apresentar o panorama do setor mediático e o contexto económico dos seus países, bem como explorar novas oportunidades de cooperação e fortalecer laços profissionais entre os setores da comunicação e da cultura.

Com esta iniciativa, a China reforça a sua visão de cooperação solidária e desenvolvimento conjunto, valorizando o papel estratégico da comunicação como instrumento de entendimento mútuo e progresso partilhado.

Waley Quaresma