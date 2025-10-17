Carta da HBD está a provocar tensão política em STP

A decisão do fundador da HBD Príncipe de procurar novos investidores para assegurar a continuidade das operações da empresa na ilha está a gerar tensão política em São Tomé e Príncipe.

Considerada o maior investidor da Região Autónoma do Príncipe, a empresa comunicou recentemente a intenção de cessar as suas atividades, desencadeando reações diversas no plano político e social.

Pelo segundo dia consecutivo, cidadãos manifestaram-se pacificamente nas ruas de Santo António, apelando à permanência da HBD e à salvaguarda dos postos de trabalho e investimentos realizados na ilha.

O movimento UMPP, que apoia o Governo Regional, responsabiliza os partidos da oposição pela origem da crise.

Em declarações públicas, a porta-voz Vilma Santos condenou o que classificou como “intervenções irresponsáveis e insultuosas nas redes sociais”, referindo acusações dirigidas ao investidor e à empresa, que incluem alegações de associação criminosa, racismo, neocolonialismo e ações judiciais promovidas por líderes políticos como Nestor Umbelina (MVDP) e Conceição Moreno (MLSTP).

Em resposta, o MLSTP considera que as causas da crise são mais profundas. José Maria Barros, Secretário-Geral Adjunto do partido, apontou “falhas na gestão dos recursos públicos na Região Autónoma, falta de transparência, uso político de fundos, opacidade nas relações com investidores e indícios de nepotismo e cleptocracia.”

O partido exortou ainda o Tribunal de Contas, a Inspeção Geral das Finanças e o Ministério Público a intervir em defesa do interesse público.

Por sua vez, a coligação MCI/PS-PUN apelou ao diálogo e à construção de consensos, sublinhando a importância estratégica da HBD para o desenvolvimento regional. Marcelino de Carvalho, vice-presidente da coligação, dirigiu-se à empresa com um apelo direto: “A Coligação MCI/PS-PUN, representando uma parte significativa do povo e das forças vivas do Príncipe, valoriza o vosso investimento, acredita na vossa visão e apela para que reconsiderem a decisão de abandonar a Região.”

Enquanto isso, o Presidente do Governo Regional anunciou que estão em curso diligências articuladas com as autoridades nacionais, com vista à realização de um encontro com o fundador da HBD Príncipe, na tentativa de reverter a decisão e garantir a continuidade das operações da empresa na ilha.

José Bouças