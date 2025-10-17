Governo reage aos rumores de golpe de Estado

𝘾𝙊𝙈𝙐𝙉𝙄𝘾𝘼𝘿𝙊 DO GOVERNO

O Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe vem ao público esclarecer e tranquilizar a população sobre rumores que circulam nas redes sociais, indicando uma suposta mobilização para a inversão da ordem constitucional em nosso país, especialmente em relação aos acontecimentos do passado 25 de novembro de 2022.

Neste âmbito, importa esclarecer o seguinte:

𝟭- As autoridades competentes, incluindo as forças de segurança e responsáveis pela ordem pública, estão em alerta permanente e asseguram que não há qualquer indício de um golpe de Estado ou de uma mobilização que ameace a nossa democracia e a nossa constituição.

𝟮 – Embora se trate de rumores, as autoridades estão ativamente investigando a origem dessas declarações que têm circulado nas redes sociais. É prioritário apurar os motivos que levam os cidadãos a fazerem tais afirmações.

𝟯 – Reiteramos a importância da responsabilidade ao emitir-se e partilhar-se informações falsas nas redes sociais, pelo que apelamos ao comportamento cívico e ético, por forma a evitar-se os efeitos negativos que delas possam advir.

Pedimos a todos os cidadãos que mantenham a calma e a confiança nas instituições democráticas pois, as autoridades permanecem vigilantes e comprometidas com a manutenção da paz e da ordem pública.

Agradecemos a compreensão de todos e comprometemo-nos a vos manter informados e atualizados, pelos canais oficiais, caso se justifique.

São Tomé, 17 de outubro de 2025.