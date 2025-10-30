São Tomé e Príncipe promove diálogo de alto nível sobre turismo sustentável

PARCERIA – Téla Nón / Rádio ONU

Encontro quer que setor ajude a diversificar a economia; turismo concentra 11% do PIB nacional; iniciativa marca etapa na implementação da Conta Satélite do Turismo.

São Tomé e Príncipe prepara-se para dar um passo decisivo para consolidar o turismo como motor de crescimento e diversificação de sua economia.

Neste 30 de outubro, o país abrigará o Diálogo Político de Alto Nível sob o tema “Unir Vozes para um Turismo Sustentável”, com o apoio da Comissão Econômica das Nações Unidas para a África, Uneca, e do Escritório do Sistema ONU no país.

Turismo e riqueza

O evento ocorre após um atelier técnico de validação, marcando uma etapa crucial na segunda fase do Projeto de Desenvolvimento da Conta Satélite do Turismo, CST, uma ferramenta estratégica para medir a contribuição real do turismo para a riqueza nacional e orientar políticas públicas.

O diálogo reunirá autoridades governamentais, parceiros de desenvolvimento, a academia, o setor privado e a sociedade civil. O objetivo é consolidar o turismo baseado em evidências como prioridade estratégica nacional. A iniciativa também procura assegurar que a CST seja integrada de forma duradoura nos processos e programas nacionais.

Cooperação e potencial

Segundo a Uneca, o objetivo é transformar o turismo num pilar essencial da diversificação económica do país.

As estimativas mais recentes indicam que o setor representa 11% do Produto Interno Bruto, PIB, e 10% do Valor Acrescentado Bruto, VAB, dados que confirmam o potencial estratégico do turismo para a economia santomense.

O diretor do Escritório subregional da Uneca para a África Central, Jean Luc Mastaki, afirmou que o diálogo visa traduzir os resultados técnicos do projeto em compromissos políticos concretos, priorizando o turismo sustentável na diversificação da economia são-tomense.

As primeiras Contas Satélite do Turismo, desenvolvidas em cooperação com instituições nacionais e parceiros das Nações Unidas, nasceram de de formações e oficinas de capacitação.

Formação e capacitação nacional

Desde o lançamento do projeto, em 2024, a Uneca e o Governo de São Tomé e Príncipe formaram cerca de 25 especialistas nacionais de diferentes Ministérios, universidades, organizações da sociedade civil e setor privado.

A Comissão Econômica da ONU para África destaca que a consolidação da CST e o diálogo político nacional representam uma oportunidade única para fortalecer a coordenação institucional e garantir a produção regular de dados sobre o turismo, essenciais para o crescimento sustentável e inclusivo do país.