Presidente Xi Jinping: A China e os Estados Unidos são capazes de contribuir para o sucesso e prosperidade um do outro

Na manhã de 30 de outubro, hora local, o presidente Xi Jinping conversou com o presidente dos EUA, Donald Trump, em Busan.

O Presidente Xi Jinping sublinhou: O desenvolvimento e a recuperação da China não são incompatíveis com a visão que o Presidente Trump tem para «Make America Great Again».

Os nossos dois países são perfeitamente capazes de contribuir para o sucesso e a prosperidade um do outro. A China e os Estados Unidos devem ser parceiros e amigos. É um ensinamento da história e uma necessidade real. Estou disposto a continuar trabalhando com o presidente Trump para estabelecer uma base sólida nas relações sino-americanas e criar um bom ambiente para o desenvolvimento de ambos os países.

(Foto: Xinhua)