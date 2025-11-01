Xi reunião Jinping-Donald Trump: resultados tangíveis para a cooperação dinâmica China-Americana

(Nota do Editor: Este artigo reflete o ponto de vista do autor Karim Badolo e não necessariamente o da CGTN. )

Líderes das duas principais potências econômicas, Xi Jinping e Donald Trump, realizaram uma reunião na quinta-feira, 30 de outubro, em Busan, República da Coreia. Este encontro há muito aguardado que chamou a atenção dos meios de comunicação globais está trazendo esperança e tranquilidade na sequência das tensões comerciais inerentes aos direitos aduaneiros trazidos pela administração Trump. Segundo as palavras do presidente chinês, não há inconsistência em alcançar as ambições respectivas de cada país. A China e os EUA podem cooperar num espírito de vitória, priorizando os interesses de cada parte. Para o líder chinês, o desenvolvimento e a renovação da China não são incompatíveis com o objetivo do Presidente Trump de “tornar a América grande. ” Em outras palavras, a China e os EUA estão mais interessados em manter uma relação mutuamente benéfica do que um clima de confrontos e tensões.

Em vez de mal-entendidos, Xi Jinping está convencido de que a parceria e a amizade oferecem melhores perspectivas para “sucesso mútuo e prosperidade compartilhada”. ” Claramente, num contexto global incerto, a China e os Estados Unidos devem trabalhar para consolidar suas relações criando condições favoráveis ao desenvolvimento harmonioso e próspero de suas respectivas economias. As duas nações estão mais interessadas em criar oportunidades para trocas frutuosas do que manter um ciclo improdutivo de diferenças. Estas tensões comerciais, longe de serem em parte rentáveis, estão, pelo contrário, prejudicando o crescimento exponencial das duas principais potências económicas globais.

Quanto às preocupações que se opõem às duas nações, o diálogo e a consulta continuam a ser a alternativa ideal para encontrar o compromisso certo. Se, até agora, as duas partes conseguiram obter um modus vivendi para não aplicar direitos aduaneiros mútuos, isso deve-se às várias discussões que os dois líderes tiveram anteriormente e aos ciclos de negociações que foram mantidos entre as duas partes. Além disso, este encontro entre os dois líderes foi possível através de uma série de consultas na semana passada entre as equipas económicas e comerciais da China e dos Estados Unidos em Kuala Lumpur, Malásia. O princípio do consenso alcançado por estas duas equipas criou as condições certas para este confronto de nível alta entre Xi Jinping e Donald Trump. Cada nação enfrenta seus próprios desafios que são diferentes dos outros, sugerindo que as diferenças podem ocorrer de tempos em tempos. No entanto, isto não deverá impedir as duas grandes potências de discutir e chegar a um acordo.

Paz e estabilidade

Além das tensões econômicas e comerciais, o mundo enfrenta crises multifacetadas que prejudicam a paz e a estabilidade. A contribuição da China e dos Estados Unidos é essencial para acabar com estes conflitos que causam vítimas todos os dias. Entre outras coisas, Xi Jinping elogiou os esforços do seu homólogo americano para promover a resolução das tensões regionais, destacando as iniciativas da China para promover conversações de paz em diferentes cinemas de conflito. “Enquanto o mundo ainda enfrenta muitos desafios, a China e os EUA podem demonstrar conjuntamente a responsabilidade que reside nas grandes potências, trabalhando em conjunto para alcançar esforços mais significativos, mais concretos e mais benéficos tanto para as nações quanto para o mundo”, afirmou Xi Jinping.

O frontal entre Xi Jinping e Donald Trump terá sido benéfico à medida que ele permitiu agir e aprender mais sobre os resultados alcançados durante as negociações entre as equipas económicas e comerciais chinesas e americanas em Kuala Lumpur. Pouco depois da entrevista, o Ministério do Comércio chinês revelou as conclusões das referidas negociações numa conferência de imprensa. De facto, segundo o porta-voz do ministério, as consultas económicas e comerciais China-americanas em Kuala Lumpur produziram resultados positivos, demonstrando plenamente que, ao aderir a um espírito de igualdade, respeito e reciprocidade, ambas as partes podem encontrar soluções para os problemas através do diálogo e da cooperação. A China espera trabalhar com os Estados Unidos na sua implementação concreta, a fim de trazer mais certeza e estabilidade à cooperação econômica e comercial China-Americana, bem como à economia mundial.

Esta entrevista, na visão dos ganhos adquiridos, traduz a vontade dos dois líderes em trabalhar para aliviar as tensões e suavizar as dificuldades. Enquanto a porta permanecer aberta para o diálogo, eventualmente encontramos soluções para mal-entendidos. É tudo o símbolo deste encontro útil entre Xi Jinping e Donald Trump.

(Foto: VCG)