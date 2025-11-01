Explicação das propostas do Comitê Central do Partido Comunista da China para a elaboração do 15o Plano Quinquenal de Desenvolvimento Econômico e Social

As explicações sobre as propostas do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) para a elaboração do 15o Plano Quinquenal de Desenvolvimento Econômico e Social foram divulgadas na terça-feira.

Estas explicações foram apresentadas por Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do PCC, no quarto plenário do 20o Comitê Central do PCC.

Por favor, encontre em anexo a tradução francesa do texto integral deste documento.

https://francais.cgtn.com/direct/dfc8cc88d818482b9cfbf5f19e216e84.pdf

