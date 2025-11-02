Governo da região do Príncipe estimula 158 empreendedores locais

Equipamentos para promover a micro-economia familiar foram distribuídos aos 158 empreendedores da Região Autónoma do Príncipe.

Máquinas de costura electrónicas, utensílios de pesca e outros equipamentos vão estimular a actividade das palaiês(vendedoras de peixe), dos profissionais de corte e costura. Os empreendedores empenhados em outros ramos de actividade económica também receberam kits de equipamentos.

Uma iniciativa do governo regional, que através do fundo do empreendedorismo pretende melhorar as condições de trabalho e o rendimento das famílias.

«Essa iniciativa visa melhorar as condições de trabalho e impulsionar o desenvolvimento económico local», afirmou o Presidente do Governo regional Filipe Nascimento, na última quinta- feira, na cerimónia de distribuição dos equipamentos.

Apostado no desenvolvimento sustentável da ilha do Príncipe, o governo regional de Filipe Nascimento pretende a curto prazo alargar o número de pessoas beneficiárias da ajuda do Fundo do Empreendedorismo.

Uma acção que o governo regional definiu como fundamental para promover o crescimento económico na Região Autónoma do Príncipe.

Abel Veiga