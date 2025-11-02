Governo da região do Príncipe estimula 158 empreendedores locais

Equipamentos para promover a micro-economia familiar foram distribuídos aos 158 empreendedores da Região Autónoma do Príncipe.
Máquinas de costura electrónicas, utensílios de pesca e outros equipamentos vão estimular a actividade das palaiês(vendedoras de peixe), dos profissionais de corte e costura. Os empreendedores empenhados em outros ramos de actividade económica também receberam kits de equipamentos.
Uma iniciativa do governo regional, que através do fundo do empreendedorismo pretende melhorar as condições de trabalho e o rendimento das famílias.
«Essa iniciativa visa melhorar as condições de trabalho e impulsionar o desenvolvimento económico local», afirmou o Presidente do Governo regional Filipe Nascimento, na última quinta- feira, na cerimónia de distribuição dos equipamentos.
Apostado no desenvolvimento sustentável da ilha do Príncipe, o governo regional de Filipe Nascimento pretende a curto prazo alargar o número de pessoas beneficiárias da ajuda do Fundo do Empreendedorismo.
Uma acção que o governo regional definiu como fundamental para promover o crescimento económico na Região Autónoma do Príncipe.
Abel Veiga
Justo
2 de Novembro de 2025 at 14:09
Apoiar os pequenos. Grao grão enche papo. Avante
ATUM
2 de Novembro de 2025 at 23:14
Necessidade de se empenhar e empreender a nivel do fomento da cooperação, atração de empresas de produção de medicamentos, farmacêuticas, a nivel de África, Brasil,.Índia, paises asiáticos b9m parceiros nesta caminhada, junto a paises de África que já produzem medicamentos, desenvolvimento construção de painéis solares, …a nivel de processamento de peixes, enlatados, conservas ou criação de cooperativas para o efeito, ou atração de empresas,…
Revitalizar a agricultura, os serviços, as infraestruturas, o comércio a segurança, a justiça,..a saúde, o turismo, a preservação, o ambiente, a ecológia,…a a gastronomia, a cultura, as artee, a musica, o desporto, tecnologias de informação e comunicação, comércio electrico, fortalecimento da banca, a sustentabilidade…
A habitação, a emergência,..a defesa
Criação de parques industriais distritais e regional…
Fortalecimento institucional a começar pela familiar