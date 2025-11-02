Política

Governo da região do Príncipe estimula 158 empreendedores locais

Equipamentos para promover a micro-economia familiar foram distribuídos aos 158 empreendedores da Região Autónoma do Príncipe.

Máquinas de costura electrónicas, utensílios de pesca e outros equipamentos vão estimular a actividade das palaiês(vendedoras de peixe), dos profissionais de corte e costura. Os empreendedores empenhados em outros ramos de actividade económica também receberam kits de equipamentos.

Uma iniciativa do governo regional, que através do fundo do empreendedorismo pretende melhorar as condições de trabalho e o rendimento das famílias.

«Essa iniciativa visa melhorar as condições de trabalho e impulsionar o desenvolvimento económico local», afirmou o Presidente do Governo regional Filipe Nascimento, na última quinta- feira, na cerimónia de distribuição dos equipamentos.

Apostado no desenvolvimento sustentável da ilha do Príncipe, o governo regional de Filipe Nascimento pretende a curto prazo alargar o número de pessoas beneficiárias da ajuda do Fundo do Empreendedorismo.

Uma acção que o governo regional definiu como fundamental para promover o crescimento económico na Região Autónoma do Príncipe.

Abel Veiga 

2 Comments

  1. Justo

    2 de Novembro de 2025 at 14:09

    Apoiar os pequenos. Grao grão enche papo. Avante

  2. ATUM

    2 de Novembro de 2025 at 23:14

    Necessidade de se empenhar e empreender a nivel do fomento da cooperação, atração de empresas de produção de medicamentos, farmacêuticas, a nivel de África, Brasil,.Índia, paises asiáticos b9m parceiros nesta caminhada, junto a paises de África que já produzem medicamentos, desenvolvimento construção de painéis solares, …a nivel de processamento de peixes, enlatados, conservas ou criação de cooperativas para o efeito, ou atração de empresas,…

    Revitalizar a agricultura, os serviços, as infraestruturas, o comércio a segurança, a justiça,..a saúde, o turismo, a preservação, o ambiente, a ecológia,…a a gastronomia, a cultura, as artee, a musica, o desporto, tecnologias de informação e comunicação, comércio electrico, fortalecimento da banca, a sustentabilidade…

    A habitação, a emergência,..a defesa

    Criação de parques industriais distritais e regional…

    Fortalecimento institucional a começar pela familiar

