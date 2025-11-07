Governo prevê solução para a crise energética na primeira semana de dezembro

O reajuste salarial, a situação dos geradores térmicos e o impasse na composição do conselho de administração do Banco Central voltaram a dividir o parlamento na sessão de urgência com o Governo.

Durante a sessão, o deputado Arlindo Barbosa do MLSTP, contestou a narrativa oficial sobre o aumento salarial: “O atual Governo insiste em proclamar com tom triunfalista que realizou um aumento histórico de 45% para os funcionários públicos. Tal informação é, no mínimo, enganosa.”

Em resposta, o Primeiro-Ministro Américo Ramos esclareceu: “Decidimos sim aumentar em 45% o salário mínimo, que passou de 1.100 para 1.600 dobras, mantendo o complemento salarial de 1.400 dobras.”

Apesar da diversidade de temas, foi a crise energética que dominou a sessão, convocada pelo MLSTP, maior partido da oposição. Curiosamente, foi a bancada do ADI, partido que sustenta o Executivo, quem assumiu o protagonismo no debate.

O líder parlamentar do ADI, Nito Abreu, expressou preocupação com os impactos da crise: “O motor do país está parado e não se quer ver esse lado. Os senhores ignoram o desespero das pessoas, sobretudo dos que investem no turismo, nas oficinas, nas artes e muito mais.”

O Ministro da Economia e Finanças, Gareth Guadalupe, contrapôs: “O nosso líder parlamentar disse que a economia está estagnada por causa da energia, mas recordo que quando tínhamos energia 24 horas por dia, a economia cresceu apenas 1,1%.”

O Ministro das Infraestruturas e Recursos Naturais, Nelson Cardoso, anunciou a solução para o problema energético: “Logo na primeira semana de dezembro teremos a situação resolvida. Estamos focados para que no dia 4 os novos grupos cheguem com responsabilidade. A manutenção será garantida pelo fornecedor. Se a nossa demanda é de 17 megawatts, estimamos alcançar 21,3 megawatts, o que resolverá plenamente o problema.”

O Governo manifestou ainda a expectativa de, com o concurso dos deputados, ultrapassar nos próximos dias o impasse relativo à composição do conselho de administração do Banco Central de São Tomé e Príncipe.

José Bouças