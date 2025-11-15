Fórum internacional sobre o socialismo à maneira chinesa: olhares cruzados sobre as mudanças inéditas

A Academia Chinesa de Ciências Sociais organiza, nos dias 12 e 13 de novembro, um fórum internacional de estudos ultramarinos sobre o pensamento de Xi Jinping sobre o socialismo chinês da nova era: mudanças inéditas em um século e a governança da China.

O encontro reuniu participantes multidisciplinares de vários países. Eles deram palestras sobre uma variedade de temas, como a Iniciativa para o Desenvolvimento Global e a Agenda para o Desenvolvimento Sustentável, a Iniciativa para a Segurança Global e os desafios comuns em matéria de segurança, a Iniciativa para a Civilização Global e o Intercâmbio e Aprendizagem Mútua entre Civilizações, a Iniciativa para a Governança Global e a Transformação do Sistema de Governança Global, a promoção do desenvolvimento verde e a governança ecológica, a modernização chinesa e a modernização plural, um mundo multipolar equitativo e ordenado e uma globalização económica inclusiva e a pesquisa no exterior sobre o pensamento de Xi Jinping relativo à governança do país. Karim Badolo, jornalista da CGTN Francês, participou e compartilhou suas reflexões sobre a promoção do desenvolvimento verde e a governança ecológica.

Verde de Shanxi

A promoção do desenvolvimento verde e a governança ecológica na China são a escolha da minha intervenção. Há quase três anos que trabalho na China como jornalista. Um dos destaques da minha experiência na China são os esforços de desenvolvimento verde. A China integrou a preservação da biodiversidade em seus planos globais de desenvolvimento econômico e social. Ela tomou consciência de que o futuro do homem está intrinsecamente ligado a uma convivência harmoniosa com a natureza. O desenvolvimento tecnológico, industrial e científico não pode ser benéfico para o homem sem a preservação de toda a biodiversidade. No meu trabalho como jornalista, tive a oportunidade de viajar por algumas províncias e regiões da China onde pude apreciar mais de perto as iniciativas em matéria de desenvolvimento verde e governança ecológica.

De um modo geral, a constatação que se faz é que a China se inscreve numa dinâmica de implantação de uma cultura da civilização ecológica. E toda a sociedade adere a esse impulso de dar uma atenção constante à proteção ambiental.

Ao estabelecer a ambição de atingir o pico das emissões de carbono até 2030 e a neutralidade de carbono até 2060, a China posicionou-se como um dos principais atores na luta contra as mudanças climáticas.

Compromissos verdes: das empresas à ciência

No setor empresarial, a consciência ecológica também está se estabelecendo gradualmente. Os grandes grupos industriais estão a recorrer cada vez mais às energias verdes na concepção de novos produtos. É o caso do Sany Group, na província de Hunan, especializado na fabricação de máquinas pesadas. O gigante industrial agora oferece modelos de caminhões e betoneiras 100% elétricos. O grupo integrou uma abordagem que se inscreve na promoção das energias renováveis.

O universo da pesquisa científica também desempenha seu papel na promoção do desenvolvimento verde, propondo soluções adequadas não só para combater a desertificação e a degradação das terras, mas também para fornecer alimento ao gado. O Professor Liu Gongshe, pesquisador do Instituto de Botânica da Academia Chinesa de Ciências em Pequim, é um dos que se envolveram em suas respectivas áreas de competência para propor pistas de soluções a fim de enfrentar os desafios do desenvolvimento verde. Ele é um pesquisador apaixonado que conhecemos em 2024. Pr Liu Gongshe dedicou mais de 30 anos de pesquisa para o desenvolvimento da erva de ovelha Zhongke, valiosa para a alimentação do gado e combate à desertificação. Sua descoberta ajudou a combater a salinização do solo nas províncias de Gansu e Jilin e alimentou o gado na Mongólia Interior.

Na província de Shanxi, vi os esforços de desenvolvimento verde. Deve-se lembrar que Shanxi tem sido um centro da indústria pesada e da extração de carvão na China. Nos últimos anos, os esforços locais melhoraram significativamente o ambiente.

Esta província dedica-se cada vez mais ao desenvolvimento verde em todas as áreas da vida. O que chama a atenção quando se chega à província de Shanxi é o verde das cidades. A proteção ambiental é uma prioridade absoluta em toda a província. A maioria das cidades que visitamos destacam-se pela sua vegetação. A construção da civilização ecológica é uma realidade na província de Shanxi. A província tem se voltado para a produção de energia renovável. São feitos esforços para que os sistemas económicos, agrícolas, educacionais, de produção e consumo se enquadrem na busca do bem-estar geral das pessoas e da preservação do meio ambiente. Vê-se a implementação progressiva de uma visão para uma sociedade mais verde, mais sustentável, mais ecológica, onde o homem simplesmente se reconcilia com a natureza. Na província de Shanxi, as palavras do presidente Xi Jinping, segundo as quais «devemos proteger os ecossistemas com o mesmo cuidado com que protegemos os nossos olhos e valorizá-los com o mesmo cuidado com que prezamos a nossa própria vida», ressoam com exemplaridade.

Uma grande riqueza inestimável

Na Região Autónoma da Mongólia Interior, as iniciativas de desenvolvimento verde constituem um verdadeiro caso-escola. Confrontada com as adversidades da natureza, a região está fazendo grandes esforços para preservar seus recursos naturais disponíveis. Os prados naturais e intocados que se estendem ao longo do horizonte são muito bem cuidados e protegidos. Algumas são dedicadas à produção de erva para o gado. O rio Ulagai, que atravessa grande parte da região, é objeto de uma proteção rigorosa. O Distrito de Ulagai, que recebeu seu nome, implementa iniciativas ecológicas e saudáveis para preservar os ecossistemas ao longo do curso d’água. Com base no conceito «Os rios límpidos e as montanhas verdejantes são uma grande riqueza inestimável» avançado pelo presidente chinês Xi Jinping, o distrito criou uma base de prática e inovação. Um modelo de desenvolvimento equilibrado baseado em três pilares é experimentado através da agricultura e pecuária modernas de alta qualidade, energia limpa de carvão-eletricidade e turismo cultural ecológico. As vastas pradarias virgens beneficiam de uma proteção extremamente rigorosa neste compromisso ecológico. A base de prática e inovação, construída em uma área de 35 quilômetros quadrados, é rica em recursos naturais. O turismo de baixa altitude é atualmente a atração dos lugares. O distrito de Ulagai inspirou-se num modelo de desenvolvimento que consiste em «seguir uma via ecológica e tirar partido do turismo cultural». Graças ao planejamento científico, a região criou áreas turísticas pitorescas e instalações de serviços completos, com o pano de fundo de prados naturais e paisagens infinitas. Nesta paisagem infinita, a convivência entre os seres humanos e outros ecossistemas é harmoniosa.

O caso do Geoparque Mundial da UNESCO que faz fronteira com a parte nordeste da cidade de Arxan também ilustra os esforços para proteger a biodiversidade na região autônoma da Mongólia Interior. Através deste parque, a cidade de Arxan está construindo ativamente uma área piloto de demonstração de alta qualidade para sumidouros florestais de carbono. A ênfase é colocada na prioridade ecológica e no desenvolvimento verde com um mecanismo abrangente que abrange todo o processo, desde a confirmação da propriedade das parcelas até a medição e cálculo dos sumidouros de carbono, passando pela ligação entre as transações no mercado. Neste geoparque de árvores retas, os ecossistemas são protegidos e vivem em uma interação benéfica.

Partilha de oportunidades de desenvolvimento

Além de suas ambições nacionais em matéria de desenvolvimento verde, a China está aberta a uma partilha de experiências com o resto do mundo. Promover o desenvolvimento verde significa lutar contra as mudanças climáticas, que são um desafio global. E como maior país em desenvolvimento, a experiência da China pode muito bem inspirar os países africanos que sofrem com os efeitos das mudanças climáticas. Entre as dez ações de parceria propostas pela China na última Cúpula do FOCAC em Pequim, o desenvolvimento verde ocupa um lugar de destaque.

Neste contexto, a China está disposta a lançar 30 projetos de energia limpa em África, implementar sistemas de alerta meteorológico precoce e cooperar na prevenção, mitigação de desastres e ajuda às vítimas, bem como na conservação da biodiversidade. Está igualmente prevista a criação de um fórum sino-africano sobre a utilização pacífica da tecnologia nuclear, a construção conjunta de 30 laboratórios comuns e a colaboração no domínio da teledetecção por satélite e da exploração da Lua e do espaço, para contribuir para o desenvolvimento verde de África.

Ao mesmo tempo que promove um desenvolvimento verde e de baixo carbono, a China também compartilha oportunidades de desenvolvimento com o mundo.

Fiel ao princípio de «dar uma rede e não peixe», a UE conduz activamente uma cooperação Sul-Sul e ajuda os outros países em desenvolvimento dentro dos limites das suas capacidades. África tem a menor taxa de eletrificação do mundo, com mais de 80% da população mundial sem eletricidade concentrada na África subsaariana. Neste contexto, a China ajudou, por exemplo, a República Centro-Africana a construir sua primeira central fotovoltaica, permitindo assim acabar com os apagões noturnos.

Longe de serem exaustivos, estes exemplos demonstram a vontade da China de reforçar a harmonia entre o homem e a natureza. A China está fazendo muitos esforços para promover um desenvolvimento verde e de baixo carbono. Lenta e seguramente, a civilização ecológica está se instalando na China. A história do desenvolvimento verde é escrita em letras de ouro na terra chinesa.

FONTE – CGTN / (Foto: VCG)