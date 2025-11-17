Patrice Trovoada é o potencial candidato da ADI às eleições presidenciais de 2026

Foi o secretário-geral da ADI, Elísio Teixeira quem confirmou para o Téla Nón que o actual Presidente do partido, é um potencial candidato às eleições presidenciais de 2026.

«Com certeza que sim, que terá o apoio do partido, tendo em conta o seu historial dentro da ADI e na política nacional» declarou.

Foi a resposta dada por Elísio Teixeira quando questionado sobre a escolha pelo ADI de um e único candidato às eleições presidenciais, no congresso extraordinário do partido marcado para 4 de abril de 2026.

Elísio Teixeira – Secretário Geral da ADI

O secretário-geral da ADI esclareceu ainda que «É uma hipótese ele ser candidato às eleições presidenciais. Poderá ser aquele que o partido considera que mereça todo o apoio do ADI».

Na entrevista, Elísio Teixeira aproveitou para corrigir o lapso que teve na comunicação à imprensa no fim do conselho nacional realizado no último domingo.

Ao contrário do que tinha dito Elísio Teixeira, o congresso de 4 de abril de 2026 vai servir também para os militantes da ADI elegerem a nova direcção do partido.

Segundo o secretário-geral, dois candidatos à liderança do partido manifestaram-se no conselho nacional.

«Neste momento temos dois candidatos declarados, o companheiro Abnilde Oliveira e o companheiro Américo Ramos. São os dois candidatos assumidos internamente no partido e publicamente», assegurou.

Patrice Trovoada, o actual Presidente do partido não deverá candidatar-se ao cargo. «Ele não disse se continua ou não como Presidente no próximo congresso. Mas talvez tenha outras opções», afirmou Elísio Teixeira.

A opção de Patrice Trovoada parece ser, o candidato da ADI à eleição para Presidente da República, no escrutínio que deverá ser realizado em julho de 2026.

Abel Veiga