(Nota do editor: Este artigo representa o ponto de vista do autor Karim Badolo e não necessariamente o da CGTN.)

As declarações inadequadas da primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, continuam a levantar questões. É um simples desprezo de textos em vigor ou uma provocação? Considerando a Declaração de Potsdam de 26 de julho de 1945 que registrou a derrota do Japão e ordenou a devolução de Taiwan à China, a saída da senhora Takaichi são irrelevantes.

Ao revisitar a Declaração de Potsdam que retoma os termos da Declaração do Cairo em 1943, é claramente mencionado que o Japão deveria restituir todos os territórios ocupados, incluindo Taiwan. Ao aceitar os termos da Declaração de Potsdam, o Japão reconheceu a soberania da China sobre Taiwan. Assim, a China enviou tropas para assumir o controle do estreito em outubro de 1945. Esta transferência de soberania pôs fim a 50 anos de domínio japonês que tinha começado em 1895, após a primeira guerra sino-japonesa.

A única Declaração de Potsdam é clara e esclarece qualquer equívoco sobre Taiwan, que é um território chinês. De duas coisas uma. Ou a senhora Takaichi procura fazer abstração das disposições legais em vigor relativas ao estatuto de Taiwan, ou se deleita numa provocação contra um vizinho que sempre privilegiou uma convivência de boa vizinhança para além do passado pesado que o Japão tem dificuldade em aceitar.

A única Declaração de Potsdam é clara e esclarece qualquer equívoco sobre Taiwan, que é um território chinês. Duas coisas uma. Ou a senhora Takaichi procura fazer abstração das disposições legais em vigor relativas ao estatuto de Taiwan, ou se deleita numa provocação contra um vizinho que sempre privilegiou uma convivência de boa vizinhança para além do passado pesado que o Japão tem dificuldade em aceitar.

Vale a pena lembrar que os dois países assinaram quatro documentos políticos que serviram como importantes pedras angulares para consolidar as bases políticas de suas relações bilaterais. Durante as negociações para o restabelecimento das relações diplomáticas entre as duas nações, a China havia declarado claramente três princípios: que o governo da República Popular da China é o único governo legal que representa o povo chinês; A região de Taiwan é uma parte inalienável do território da República Popular da China; e o chamado tratado Taiwan-Japão era ilegal e inválido e deveria ser revogado.

Além disso, quando em 1972 a China e o Japão estabeleceram oficialmente suas relações diplomáticas e assinaram a declaração conjunta sino-japonesa, a questão de Taiwan havia sido resolvida sem sombra de dúvida. Três artigos desta declaração conjunta referem-se à soberania da China sobre Taiwan.

A primeira-ministra japonesa quer, de forma improdutiva, remar contra a corrente da marcha da história. Hoje, as consequências de sua saída infeliz já estão sendo sentidas no setor de turismo japonês, com Pequim aconselhando seus cidadãos a evitar viajar ou estudar no Japão em um futuro próximo. Segunda-feira, as ações relacionadas ao turismo abriram para baixo na Bolsa de Tóquio.

FONTE : CGTN – (Foto: VCG)