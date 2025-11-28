ONU destaca a importância do setor privado para o futuro de São Tomé e Príncipe

O Sistema das Nações Unidas em São Tomé e Príncipe, através das suas agências, contribui anualmente com cerca de 20 milhões de dólares, o equivalente a 17,3 milhões de euros, para o processo de desenvolvimento do arquipélago.

Para além deste apoio financeiro, a intervenção traduz-se em ações e programas que ampliam o impacto no progresso do país.

“Não se trata apenas dos desembolsos das agências; ajudamos também a mobilizar recursos para São Tomé e Príncipe. Por exemplo, estamos a apoiar a organização do Fórum do Investimento, que terá lugar em Bruxelas no dia 11 de dezembro. Será uma ocasião para apresentar projetos estruturantes nos setores da energia e das infraestruturas, iniciativas que acreditamos irão transformar o país”, destacou Eric Overvest, Representante Residente das Nações Unidas.

Uma das prioridades da organização é promover ações que transformem a vida das pessoas.

“Não estamos apenas na área económica e do empreendedorismo; também atuamos na proteção do ambiente, na qualidade da saúde e da educação, e na proteção social das populações.”

Apesar da importância do apoio internacional, Eric Overvest insiste que o desenvolvimento sustentável só será alcançado com a participação ativa do setor privado.

“O setor privado cria emprego, contribui com receitas fiscais e impulsiona o desenvolvimento do país. Dispõe de mais recursos do que aqueles que a comunidade internacional pode mobilizar através da ajuda pública ao desenvolvimento.”

Acompanhado por uma vasta equipa das Nações Unidas, Eric Overvest participou numa sessão interativa com estudantes da universidade pública de São Tomé e Príncipe, dedicada às parcerias para o ambiente e o desenvolvimento sustentável.

José Bouças