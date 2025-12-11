Uma comunidade de futuro compartilhado para a humanidadeXi Jinping, sua história

Hoje, nosso mundo está passando por transformações inéditas no último século. A humanidade se encontra em uma encruzilhada. Falta de crescimento global, ameaça permanente de crise financeira, alargamento do fosso de desenvolvimento, eclosão frequente de conflitos armados, expansão contínua de ameaças como o terrorismo, a crise dos refugiados e as alterações climáticas … Onde está o mundo e o que devemos fazer?

O presidente da China, Xi Jinping, dá uma resposta. No dia 1 de setembro de 2025, na reunião «OCS Plus» em Tianjin, Xi Jinping avançou a Iniciativa para a governança mundial, dando respostas a uma série de questões contemporâneas urgentes: qual filosofia de desenvolvimento seria mais benéfica para o mundo? Como os países podem alcançar uma segurança comum? De que forma as diferentes civilizações podem coexistir? Que tipo de sistema de governança global a humanidade deve implementar? E o que pode ser feito para continuar a melhorar a governança global?

Como a história nos ensina, quanto mais difíceis são as situações, tanto mais é preciso honrar o compromisso inicial da coexistência pacífica e fortalecer a confiança na cooperação ganha-ganha-ganhando para avançar resolutamente na lógica da História e continuar o desenvolvimento em sintonia com os nossos tempos. Para fazer isso, eu gostaria de promover a Iniciativa de Governança Global e trabalhar com os diferentes países para construir um sistema de governança global mais justo e equitativo e construir juntos uma comunidade de futuro compartilhado para a humanidade.»

A Iniciativa para a Governança Global chama todos os países do mundo a buscar a igualdade soberana, respeitar o estado de direito internacional, praticar o multilateralismo, defender o primado do povo e empreender ações concretas. Define a orientação, os princípios e o roteiro para a reforma do sistema e dos mecanismos de governança mundial. Com a Iniciativa para o Desenvolvimento Global, a Iniciativa para a Segurança Global e a Iniciativa para a Civilização Global, a Iniciativa para a Governança Global infunde mais energia positiva em um mundo de transformação e turbulência, e impulsiona uma nova dinâmica para o desenvolvimento e progresso da humanidade.

Um grande filósofo chinês disse: «Aquele que segue o Caminho ganha a adesão de todos.» Desde 2012, essas quatro iniciativas apresentadas pelo presidente Xi Jinping trouxeram estabilidade e certeza em um mundo turbulento e enriqueceram tanto quanto desenvolveram a teoria e a prática da construção de uma comunidade de futuro compartilhado para a humanidade.

Que mundo construir e como construí-lo? Xi Jinping trouxe a resposta com sua visão de «comunidade de futuro compartilhado para a humanidade»: construir um mundo de paz duradoura, de segurança universal, de prosperidade comum, aberto, inclusivo, limpo e belo. Ele disse: A corrente da paz, do desenvolvimento e do progresso da humanidade é irresistível. Trabalhemos juntos com mais confiança para enfrentar as ameaças e os desafios globais e construir uma comunidade de futuro compartilhado para a humanidade e um mundo melhor.»

No âmbito da Iniciativa de Segurança Global, a China desenvolveu uma cooperação bilateral e multilateral em matéria de segurança com vários países do mundo, bem como com organizações internacionais e regionais, Promover activamente a harmonização dos conceitos de segurança e partilha de interesses comuns. No que diz respeito aos desafios emergentes em matéria de segurança, tais como as alterações climáticas, os desastres naturais e a saúde pública, a China aumentou o seu apoio fornecendo mais material, fundos e pessoal. Trabalha de forma complementar e sinérgica com os países insulares do Pacífico para promover conjuntamente a paz e a estabilidade globais.

«Aqui está, aqui está!» Ao som do grito da multidão no aeroporto internacional de Port Vila, capital de Vanuatu, todos olharam para um avião que pousava suavemente na chuva. A cor vermelha da bandeira nacional chinesa batido de suas cinco estrelas resplandecia surpreendentemente na fuselagem apesar do chuveiro.

Em 17 de dezembro de 2024, um terremoto de magnitude 7,3 ocorreu na costa de Vanuatu, uma nação insular do Pacífico Sul, causando pelo menos 14 mortes, mais de 200 feridos e danos graves à infraestrutura urbana.

Entre os nove membros da missão médica chinesa enviada a Vanuatu, cinco foram afetados em diferentes graus durante o terremoto. Apesar dos seus ferimentos, os médicos chineses começaram imediatamente a reorganizar o armazém de material médico assim que a situação se estabilizou, a fim de preparar as operações de resgate que seguiriam. Na primeira hora do dia seguinte, apesar das réplicas persistentes, estes profissionais de saúde apresentaram-se no hospital central de Vila, tornando-se a primeira equipa médica estrangeira a apoiar o estabelecimento nas suas operações de socorro.

Após o desastre, a Embaixada da China, em colaboração com empresas e associações financiadas pela China em Vanuatu, mobilizou-se rapidamente. Forneceu ajuda material e financeira, bem como pessoal, recursos e equipamentos para apoiar os esforços locais de resgate e reconstrução pós-terremoto.

No mês seguinte, a China entregou com urgência um lote de material de emergência para Vanuatu, na esperança de ajudar o país a superar suas dificuldades.

O primeiro-ministro interino de Vanuatu, Charlot Salwai, expressou sua sincera gratidão à China durante a cerimônia de entrega. Ele disse que a ajuda oportuna da China reflete a profunda amizade entre os dois países e que Vanuatu garantirá que esses recursos sejam utilizados de forma adequada e entregues rapidamente aos habitantes afetados.

Em 2024, Honduras declarou estado de emergência sanitária nacional devido a um grave surto de dengue. Em junho do mesmo ano, a Fundação GX, uma organização chinesa de ajuda médica humanitária internacional, lançou oficialmente um projeto de colaboração com o Ministério da Saúde hondurenho para combater esta epidemia. No auge da crise, os membros da Fundação GX atravessaram o Pacífico para Honduras, onde visitaram várias províncias e regiões remotas para distribuir materiais.

Em março de 2025, a GX Foundation doou 148.000 kits de teste rápido, 100.000 redes mosquiteiras, 12.000 armadilhas para mosquitos, 200.000 fitas de mosca e um grande número de materiais educacionais ao Ministério da Saúde hondurenho, todos distribuídos a estabelecimentos médicos nas 18 províncias de Honduras. A fundação também forneceu um conjunto de equipamentos de informática e outros dispositivos de telecomunicações para ajudar o Ministério da Saúde hondurenho a monitorar a evolução do surto em todo o país.

Como disse Xi Jinping, os países do mundo estão no mesmo navio e compartilham as adversidades. Para atravessar as tempestades e ir em direção a um futuro radioso, devemos trabalhar solidariamente. É inaceitável tentar atirar alguém para a água.» A Iniciativa de Segurança Global encarna seu profundo compromisso com a paz e o desenvolvimento globais, bem como sua profunda preocupação com a segurança e o bem-estar das populações de todos os países.

Atualmente, as transformações inéditas desde há um século se aceleram, a corrente da época marcada pelo surgimento coletivo dos países em desenvolvimento é irreversível. O apelo e a vontade de unir-se para trabalhar em conjunto numa cooperação reforçada e num desenvolvimento comum nunca foram tão fortes. Como disse Xi Jinping, só a cooperação nos permitirá explorar plenamente os pontos fortes e o potencial de cada um. No seu discurso proferido na cerimónia de abertura do segundo Fórum «O Cinturão e a Estrada» para a cooperação internacional, sublinhou:

Devemos permanecer fiéis ao princípio de amplas consultas, contribuição conjunta e benefícios compartilhados. Devemos defender o multilateralismo, recolher as opiniões de todos e valorizar plenamente os pontos fortes e as potencialidades de cada um através da cooperação bilateral, trilateral e multilateral, porque como diz um provérbio chinês: “uma torre se constrói com torrões de terra, e um rio se enche por mil cursos d’água”».

Em 2024, durante um encontro com o presidente francês Emmanuel Macron nos Altos Pirenéus, Xi Jinping declarou: Apesar de suas diferenças em termos de valores e sistema social, a China e a França, civilizações respectivamente oriental e ocidental, atribuem grande importância ao intercâmbio e à inspiração mútua entre civilizações. Ao favorecer a coexistência na diversidade, nossos dois países podem, através do diálogo e da cooperação, dar uma nova contribuição para a paz e o desenvolvimento no mundo, bem como para o progresso da humanidade. A China está pronta para reforçar os intercâmbios humanos e culturais com a França e a Europa. Deseja aprofundar continuamente a cooperação económica e comercial. Ao mesmo tempo, trabalhará para promover uma compreensão justa e mútua para consolidar e transmitir a amizade entre os povos chinês e francês, bem como entre os povos chineses e europeus.»

Em 2025, em seu discurso de abertura da 4a Conferência Ministerial do Fórum China-CELAC, Xi Jinping disse: «A China está empenhada em trabalhar com os países da região para implementar a Iniciativa para a Civilização Mundial, promover uma visão civilizacional de igualdade, inspiração mútua, diálogo e inclusão e irradiar os valores comuns da humanidade que são a paz, Desenvolvimento, equidade, justiça, democracia e liberdade.» Esta abordagem se inscreve na continuidade direta do seu discurso proferido há mais de dez anos na sede da UNESCO.

Ele então declarou que as civilizações se diversificam e enriquecem através do intercâmbio e da inspiração mútua, que constituem uma importante força motriz para o progresso da civilização humana, bem como para a paz e o desenvolvimento no mundo.

A visão da comunidade de um futuro compartilhado para a humanidade aborda diretamente os males persistentes que impedem o progresso humano. Apela para que se dissipe a desconfiança e a desconfiança entre as nações através do diálogo e da consulta; para que se desmantelem as «barreiras» das políticas proteccionistas mediante o compromisso comum e a partilha dos benefícios; libertar os motores da economia mundial através da cooperação e dos benefícios mútuos; resolver as diferenças e os mal-entendidos entre as civilizações através do intercâmbio e da inspiração mútua; e apostar num desenvolvimento verde e com baixas emissões de carbono para erradicar as causas profundas da degradação do ambiente e da poluição.

Até hoje, a visão da comunidade de futuro compartilhado para a humanidade foi inscrita em várias resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas, bem como em documentos ou declarações adotados por mecanismos multilaterais, tais como a Organização de Cooperação de Xangai e os BRICS. Goza de crescente reconhecimento mundial. Cada vez mais países e regiões juntam-se à «equipa de acção» da governação mundial, baseada na consulta, na contribuição conjunta e na partilha dos benefícios, e trabalham de mãos dadas para avançar no caminho da construção de uma comunidade de futuro compartilhado para a humanidade.

