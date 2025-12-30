Energia eléctrica – O Conto do Vigário dos governos da ADI em 2025

A mentira começou a vir à luz do dia quando o segundo governo da ADI liderado por Américo Ramos, deu conta que a energia produzida pela empresa TESLA-STP, era enganosa, ou melhor, não era sustentável pelo país.

O relatório do Tribunal de Contas após a fiscalização sucessiva do contrato de concessão da central térmica de São Tomé à empresa TESLA STP por 10 milhões de euros, veio provar que os santomenses não iriam aguentar com a TESLA.

Para os 5 geradores instalados na central térmica de São Tomé funcionarem, os santomenses eram obrigados a comprar o gasóleo, a fonte de produção de energia. Assim que a TESLA ligava os seus geradores, os santomenses tinham de comprar a energia produzida.

O contrato obriga a TESLA a produzir 10 megawatts, mas os geradores só conseguiam produzir 4 megawatts. No entanto, o próprio contrato impôs que os santomenses ao consumirem 4 megawatts tivessem de pagar por 10 megawatts.

O governo da ADI de Américo Ramos percebeu após a auditoria do Tribunal de Contas que o contrato era insustentável para São Tomé e Príncipe. A dívida acumulada com a TESLA STP ultrapassou os 8 milhões de euros. No mesmo período de dezembro de 2024 a abril de 2025 os santomenses já tinham gastado mais de 17 milhões de euros na compra de combustíveis para alimentar os geradores da TESLA. Uma situação insustentável para a EMAE e para os cofres do Estado.

«Com esse acordo, acumulámos uma dívida superior a 12 milhões de euros. Quando iniciámos as negociações, o montante rondava os 8 milhões. Tentámos reduzi-lo, mas é insustentável, é um fardo», confirmou o primeiro-ministro Américo Ramos.

Foi a primeira mentira de luz em 2025. A TESLA STP desligou os seus geradores, e a empresa de electricidade(EMAE) perdeu os 4 megawatts de energia. Raul Cravid, diretor da EMAE e militante da ADI, prometeu em agosto de 2025 que em 3 meses a crise no fornecimento estaria resolvida. O tempo passou e provou que era mentira.

No mês de setembro de 2025, o governo da ADI de Américo Ramos instalou 3 grupos de geradores importados da Nigéria.

«Chegaram ao país três grupos geradores com capacidade aproximada de 4 megawatts, destinados a suprir o défice de fornecimento de energia elétrica à população», garantiu o primeiro-ministro.

Américo Ramos, fez as contas e disse ao povo que foi a melhor solução do que a TESLA-STP do seu antecessor Patrice Trovoada.

«O défice será colmatado sem encargos adicionais para o Estado santomense, nem para a EMAE. Significa que vamos fornecer 4 megawatts sem ter que pagar os 510 mil euros mensais que pagamos à TESLA», afirmou Américo Ramos no mês de setembro.

Num debate na Assembleia Nacional no mês de novembro, o ministro das infraestruturas Nelson Cardoso indicou a nova data para a estabilidade no fornecimento de energia à população. «Logo na primeira semana de dezembro teremos a situação resolvida» , vincou o ministro das infraestruturas.

Exactamente na primeira semana de dezembro, o Ministro da Economia e Finanças Gareth Guadalupe entregou ao parlamento o Orçamento Geral do Estado para o ano 2026, e anunciou que o governo decidiu comprar 3 novos grupos de geradores, para resolver a crise de energia.

Garantiu que os novos geradores chegariam ao país na segunda semana de dezembro. O Ministro da Economia e Finanças prometeu aos jornalistas que a situação energética estaria resolvida na quadra festiva de Natal e do Ano Novo.

Promessas que foram engolidas pela mentira. Os cortes de energia marcaram o Natal em São Tomé e Príncipe, e ameaçam a vida, o bem estar e o progresso dos santomenses no novo ano 2026.

Abel Veiga