Visita de trabalho do navio de assalto anfíbio da Rússia atiça a tensão interna na ADI  

O navio Alexander Otrakovskiy da marinha de guerra da Rússia esteve atracado na baía de na Chaves de 3 a 5 de janeiro de 2026. Vocacionado para assalto anfíbio, Alexander Otrakovskiy, inaugurou em 2026 a presença de navios de guerra estrangeiros nas águas santomenses.

Segundo o ministério da defesa e ordem interna, à luz dos 3 acordos de defesa assinados pelo governo da ADI liderado por Patrice Trovoada com a Rússia no ano 2024, a embarcação trouxe apoio material e técnico para reforçar as capacidades de defesa e segurança das forças armadas santomenses.

Mas, a acção de cooperação técnico militar russo – santomense na abertura do ano 2026, provocou reacção imediata do partido ADI, contra o procedimento adoptado pelo seu próprio governo.

Num comunicado emitido pelo secretário-geral Elísio Teixeira, com data de janeiro a ADI discorda do facto do navio de assalto anfíbio da Rússia ter entrado nas águas nacionais sem o consentimento da Assembleia Nacional.

«Não se entende como é que se encontra nas nossas águas territoriais um navio de guerra da marinha da Rússia a realizar transbordo de mercadorias sem que a Assembleia tenha sido comunicada numa operação toda ela coordenada pelo assessor do Presidente da República para área da defesa e segurança».

O comunicado da ADI alerta o país para o facto de estarmos perante um acto de flagrante violação da constituição política.

«Demonstra uma vez mais as aptidões do actual governo e do Presidente da República de agirem à margem das leis e ao arrepio da constituição num claro posicionamento ditatorial», diz o comunicado assinado pelo secretário-geral da ADI.

ADI espera que a mesa da Assembleia Nacional solicite ao governo «todas as informações relativas ao navio em causa, e vai mais longe exigindo a realização com carácter de urgência de uma audição ao primeiro-ministro e ao ministro da defesa.

Abel Veiga