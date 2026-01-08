Abnilde Oliveira vice-Presidente da Assembleia Nacional passa a ser deputado independente

A crise interna na ADI não para de agudizar. A mesa da Assembleia Nacional já recebeu a carta, onde o deputado e vice-presidente da Assembleia Nacional Abnilde Oliveira abandona a bancada parlamentar da ADI, e passa a ter o estatuto de deputado independente.

A decisão do vice-Presidente tem um significado político maior, porque actualmente Abnilde Oliveira é o Presidente interino da Assembleia Nacional, por força da ausência já prolongada do país da sua companheira de partido, a Presidente Celmira Sacramento.

O Téla Nón apurou que o clima de tensão interna na ADI, marcado por conflito aberto entre as alas rivais, e entre os militantes individualmente, está na base da decisão do deputado Abnilde Oliveira de se afastar do caldeirão em que se transformou a ADI, por sinal o maior partido político do país.

Com o Presidente do partido Patrice Trovoada a residir no estrangeiro, os membros da direcção da ADI parecem estar envolvidos numa luta interna sem quartel.

Numa conversa com o Téla Nón, o ainda vice-Presidente da Assembleia Nacional, disse que a partir do momento em que sai da bancada parlamentar da ADI, já não poderá ser o primeiro vice-Presidente da Assembleia Nacional. Pois os cargos de Presidente e de primeiro vice-presidente do parlamento pertencem por lei, ao partido mais votado nas eleições legislativas.

O leitor tem acesso a uma cópia da carta do deputado Abnilde Oliveira que passa a ter o estatuto de deputado independente.

Abel Veiga