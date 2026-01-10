Viagem do chefe da diplomacia chinesa à África: Etiópia, Somália, Tanzânia e Lesoto, as etapas de 2026

(Nota do editor: Este artigo representa o ponto de vista do autor Karim Badolo e não necessariamente o da CGTN.)



Pelo 36o ano consecutivo, a África recebe a primeira visita ao exterior do ministro chinês dos Negócios Estrangeiros. Símbolo marcante da diplomacia sino-africana, esta turnê anual do chefe da diplomacia chinesa demonstra a importância dos laços entre as duas partes. Este ano, de 7 a 12 de janeiro, o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, visita a Etiópia, Somália, Tanzânia e Lesoto.



Durante a sua estadia na Etiópia, participará na cerimónia de lançamento oficial do Ano Sino-Africano dos Intercâmbios Humanos e Culturais na sede da União Africana (UA) em Addis Abeba. Por unanimidade, a China e a África decidiram fazer de 2026 um ano charneira na promoção dos intercâmbios humanos e culturais. Serão organizadas várias actividades ao longo do ano para realçar as riquezas culturais das duas partes e reforçar a vontade comum de compreensão mútua. Conhecer-se melhor para avançar juntos, esse é o leitmotiv deste ano de intercâmbios humanos e culturais.



O que dizer das quatro etapas da viagem do ministro chinês dos Negócios Estrangeiros à África? A Etiópia é um exemplo concreto do dinamismo da cooperação sino-africana. Há 55 anos, a cooperação bilateral entre a China e a Etiópia destaca-se por iniciativas emblemáticas de desenvolvimento em vários setores. Abrange áreas como economia, comércio, indústria, mineração, comunicação, inteligência artificial e infraestrutura. No setor de infraestrutura, as realizações chinesas na Etiópia incluem ferrovias (a linha ferroviária Addis-Abeba-Djibouti), estradas, zonas industriais e telecomunicações com milhares de empregos para a população etíope.

No âmbito da iniciativa «Belt and Road», a Etiópia é um parceiro-chave da China. Quando o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, se encontrou com seu homólogo etíope, Abiy Ahmed, no ano passado, no Rio de Janeiro, no Brasil, na cúpula dos BRICS, eles reafirmaram a vontade de promover o desenvolvimento sustentável daAbeba-Djibuti, aumentar o comércio bilateral e os investimentos.

A Somália, que é a segunda etapa da visita de Wang Yi, mantém uma cooperação bilateral com a China desde 14 de dezembro de 1960. Desde então, os laços econômicos e técnicos se desenvolveram. A China realizou numerosas infraestruturas em benefício da Somália no sector cultural (o Teatro Nacional da Somália), do saneamento (o projecto de adução de água de Hargeisa), da saúde (o hospital pediátrico de Benadir), do desporto (o estádio de Mogadiscio) e muitos outros. Em 2024, o volume do comércio bilateral entre a China e a Somália foi estimado em 972 milhões de dólares. Durante sua visita à China em agosto de 2025, o primeiro-ministro da Somália, Hamza Abdi Barre, falou com as autoridades chinesas sobre a necessidade de fortalecer a cooperação nas áreas de agricultura, tecnologia, infraestrutura e comércio.

A Tanzânia é a terceira etapa da viagem do ministro chinês dos Negócios Estrangeiros. A China e a Tanzânia mantêm relações bilaterais desde 26 de abril de 1964. A cooperação entre os dois países tem um desenvolvimento estável e dinâmico em setores como saúde, educação, TIC, comércio e infraestrutura. Em maio de 2025, a China e a Tanzânia assinaram dois acordos de ajuda de US$ 69,3 milhões para o desenvolvimento do setor da saúde e um programa de cooperação econômica e técnica. No domínio das infra-estruturas, a China financiou a construção da ferrovia entre a Tanzânia e a Zâmbia. Na cimeira do FOCAC em 2024, ambas as partes assinaram documentos nas áreas de conectividade e comércio agrícola.

O Lesoto, última etapa da jornada de Wang Yi, restabeleceu sua cooperação bilateral com a China desde 12 de janeiro de 1994. Os dois países mantêm uma relação frutífera nos domínios da saúde, da educação, da cultura e do comércio. O volume do comércio atingiu 150 milhões de dólares em 2024. A cooperação no sector da saúde com o Lesoto desenvolve-se bem com o envio regular, desde 1997, de equipas médicas chinesas ao país. Até o momento, 18 equipes médicas chinesas se sucederam no país da África Austral. Em termos de turismo, o Lesoto é um destino popular para os chineses.

A viagem anual do ministro chinês dos Negócios Estrangeiros à África, mais do que uma tradição, denota a solidez da cooperação estratégica sino-africana. Parceiros de longa data, a China e a África mantêm relações assentes no respeito mútuo e na consideração dos interesses respectivos das partes. Nos campos de desenvolvimento, a China se apresenta como um parceiro estratégico e confiável na modernização do continente. Durante suas entrevistas com seus anfitriões, Wang Yi poderia avaliar a implementação das dez ações de parceria propostas pela China na última cúpula do FOCAC. Num contexto internacional em que a paz e a estabilidade estão ameaçadas, ambas as partes deverão reforçar a sua solidariedade para promover relações internacionais mais inclusivas e respeitadoras do direito internacional. Durante sua turnê, Wang Yi também enfatizará a necessidade de promover a iniciativa de governança global proposta pela China. Esta iniciativa defende o respeito da soberania, o respeito do direito internacional, o multilateralismo, o homem no centro da governança e a ação na governança mundial.

FONTE : CGTN – Foto: VCG