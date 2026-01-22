Moção de censura da ADI expõe fragilidades internas e desafia Governo de Américo Ramos

A Ação Democrática Independente (ADI) apresentou no Parlamento de São Tomé e Príncipe uma moção de censura ao XIX Governo Constitucional, liderado por Américo Ramos. A decisão assenta no agravamento da situação económica e social, marcado pela prolongada crise energética e pela incapacidade do Executivo em inverter o quadro atual.

“A situação energética complicou-se bastante, o hospital encontra-se em condições degradantes e, de forma geral, o custo de vida da população continua a aumentar sem que o Governo dê resposta a estes problemas. O que se apresentou como alternativa ao XVIII Governo revelou-se ainda mais negativo. Por isso, o ADI não assume e demarca-se completamente desta ação governativa”, declarou Elísio Teixeira, Secretário-Geral do partido.

Apesar de contar com trinta deputados no Parlamento, Teixeira admite alguma reserva quanto ao sucesso da iniciativa: “Temos consciência de que alguns deputados não seguem a orientação política da direção do partido. Ainda assim, acreditamos que esta moção de censura tem condições para avançar. Mesmo que não seja aprovada, será um sinal claro de que o ADI, enquanto força com responsabilidade política, não assume esta ação governativa.”

Num contexto em que a opinião pública aponta para divisões internas na ADI, a decisão poderá acentuar ainda mais as fraturas no seio do partido, facto que o Secretário-Geral procura relativizar: “Haverá sempre um grupo de descontentes, como a nossa história demonstra. Mas não vemos nisso um problema maior. Assumimos plenamente o que fazemos e, acima de tudo, olhamos para São Tomé e Príncipe.”

A moção contra o Governo de Américo Ramos surge a escassos meses da realização das eleições gerais no país.

José Bouças