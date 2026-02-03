Crise parlamentar: deputados do ADI falam em democracia “morta”

Um grupo de deputados do partido ADI considera que a democracia está em risco em São Tomé e Príncipe. A posição surge na sequência da realização de uma sessão plenária da Assembleia Nacional, convocada por um grupo de parlamentares, fora da sede habitual do Parlamento.

“Foi um caso insólito, macabro, triste, hostil, inconstitucional, ilegal e, a todos os títulos, condenável”, afirmou Alexandre Guadalupe, deputado e porta-voz do ADI.

Segundo estes deputados, após terem sido notificados, deslocaram-se à Universidade de São Tomé e Príncipe, mas alegam que foram impedidos pelas forças policiais de aceder às instalações onde decorria a sessão.

“Fomos hostilizados e martirizados pelas forças da ordem. Fomos impedidos de aceder ao espaço. Não somos deputados? Não fomos eleitos?”, questionou Guadalupe.

Para o grupo, os acontecimentos colocam em causa o normal funcionamento das instituições democráticas em São Tomé e Príncipe.

“Isto é uma vergonha. O país morre debaixo dos nossos olhos, o país está morto hoje. O país morreu”, acrescentou o porta-voz.

Os deputados do ADI adiantam que não reconhecerão as decisões tomadas nessa sessão e garantem que irão apresentar o caso a instâncias internacionais.

“Às embaixadas, aos representantes do corpo diplomático: intercedam pela democracia em São Tomé e Príncipe, salvem a nossa democracia que está morta hoje”, apelou Guadalupe.

A crise parlamentar continua a marcar a atualidade política são-tomense.

