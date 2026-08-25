Política BASTA consternado com o falecimento da professora Fernanda Pontífice By Téla Nón Posted on 25 de Agosto de 2026 Nota de PesarDescarregar Related Items:Movimento Basta Recommended for you Mensagem do Movimento BASTA – 12 de julho BASTA apoia a recandidatura de Carlos Vila Nova Basta rejeita agendas ocultas e defende estabilidade FAÇA O SEU COMENTARIO Leave a Reply Cancelar respostaO seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *Comentário * Nome * Email * Site Guardar o meu nome, email e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar. Δ