Política

Campanha de Carlos Vila Nova custou meio milhão de euros

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Carlos Vila Nova investiu cerca de meio milhão de euros na campanha que garantiu a sua reeleição para um segundo mandato como Presidente da República de São Tomé e Príncipe. Segundo o diretor de campanha, Posik Espírito Santo, os recursos foram obtidos através de doações individuais e de fundos próprios do candidato.

Dada a conjuntura atual do país, esperávamos até que poderíamos gastar um pouco mais, mas numa perspetiva de racionalização das despesas e de controlo pudemos atingir esse valor, que é satisfatório”, afirmou o responsável pela campanha.

O orçamento detalhado da campanha já foi submetido ao Tribunal Constitucional para apreciação.

A lei determina que, dois meses após a realização das eleições, os candidatos devem apresentar as contas. Fizemos todo um esforço para cumprir esse primado, apresentando as contas dentro do prazo”, acrescentou Posik Espírito Santo.

José Bouças

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