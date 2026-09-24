Política

Eleições gerais : Organização Internacional da Francofonia observa o escrutínio de domingo

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A missão de observação eleitoral da Francofonia é chefiada por Angélique Ngoma, deputada à Assembleia Nacional do Gabão e Presidente da secção África da Assembleia Parlamentar da Francofonia.

Segundo a Organização Internacional da Francofonia a missão eleitoral, é composta por peritos oriundos dos 53 Estados-membros efectivos da francofonia. São Tomé e Príncipe também é membro da Organização Internacional da Francofonia.

Encontros e reuniões de esclarecimentos e trocas de informações com as autoridades, políticas, a sociedade civil, a comissão eleitoral e o tribunal constitucional começaram a ser realizados desde o dia 20 de setembro.

A missão de observação eleitoral da francofonia promete partilhar com o Estado são-tomense o relatório final sobre a observação das eleições legislativas, autárquicas e regionais de 27 de setembro.

Abel Veiga 

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