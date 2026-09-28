CEN divulgou apenas o número de votos que cada partido arrecadou nas eleições gerais

O Presidente da Comissão Eleitoral Nacional Jeudiger Nascimento convocou a imprensa para anunciar o número de votos que cada partido concorrente às eleições legislativas, autárquicas e regionais arrecadou nas urnas.
Segundo o Presidente da CEN, o apuramento dos mandatos e o resultado final são da competência do Tribunal Constitucional.
Os dados avançados pela CEN colocam o partido MLSTP como sendo o mais votado nas eleições geraais do último domingo.
MCI /PS /PUN – 4142 votos
Nossa Terra – 1697 votos
Movimento BASTA – 4410 votos
MLSTP – 17551 votos
PCD – 1334 votos
MDFM – 885 votos
ADI – 17184 votos
A abstenção atingiu os 58,66%
Abel Veiga