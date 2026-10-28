Rússia e a Juventude Africana – Cresce a influência russa entre os jovens africanos 

A influência da Rússia cresce entre os jovens africanos com a abertura da Cúpula de Moscou – mas permanecem dúvidas sobre os motivos das potências estrangeiras.

Enquanto Putin recebe líderes africanos em Moscou, a Pesquisa da Juventude Africana 2026 revela o crescente apelo da Rússia, juntamente com uma preocupação generalizada com a influência estrangeira e a proteção dos recursos da África.

A Rússia é vista como influente por 54% dos jovens africanos entrevistados, um aumento em relação aos 44% registrados em 2024 e agora à frente da França, com 47%.

Entre os entrevistados que reconhecem a influência russa, 83% a veem de forma positiva; 86% dos jovens africanos entrevistados consideram a Rússia uma aliada forte ou, em certa medida, uma aliada.

A influência da Rússia é mais amplamente reconhecida em Burkina Faso (95%), Congo Brazzaville (69%) e Chade (65%).

Apesar das visões favoráveis ​​sobre as potências individuais, 80% estão preocupados com a influência estrangeira em seus países, um aumento em relação aos 72% registrados em 2024.

Na escolha de parceiros estrangeiros, 39% priorizam o respeito pelos recursos naturais e 34% a soberania e a não interferência, juntamente com 43% que valorizam o investimento econômico e em infraestrutura.

28 de outubro de 2026, Joanesburgo: Enquanto Vladimir Putin inaugura hoje a Cúpula Rússia-África em Moscou, os resultados mais recentes da Pesquisa da Juventude Africana de 2026 revelam uma contradição surpreendente: a Rússia está recebendo avaliações favoráveis ​​dos jovens africanos, mesmo que quatro em cada cinco expressem preocupação com a influência de potências estrangeiras sobre seus países.

Os dados oferecem uma visão excepcionalmente clara da recepção que Moscou pode esperar da próxima geração do continente. A maioria dos entrevistados, 54%, afirma que a Rússia exerce alguma ou muita influência em seus países, um aumento de dez pontos percentuais em relação aos 44% registrados em 2024. A Rússia agora está à frente da França, cuja influência percebida caiu para 47%.

A resposta também é favorável. Entre aqueles que identificam a Rússia como influente, 83% descrevem essa influência como muito ou um tanto positiva. Em outra pesquisa, 86% consideram a Rússia uma aliada forte ou uma aliada em certa medida. Os resultados colocam a Rússia entre as potências estrangeiras vistas com bons olhos por muitos jovens africanos, embora a China continue sendo mais bem avaliada.

A Pesquisa sobre a Juventude Africana foi encomendada pela Fundação da Família Ichikowitz e conduzida pela PSB Insights. Sua edição de 2026 envolveu 4.901 entrevistas presenciais com jovens de 18 a 24 anos em 16 países africanos durante o mês de março. Iniciada em 2020, a pesquisa já alcançou 28 países e realizou 18.882 entrevistas em quatro etapas.

Ivor Ichikowitz, fundador e comissário do Inquérito à Juventude Africana, afirmou: “A Rússia alcançou algo que seria difícil de imaginar há alguns anos. Ultrapassou a França em influência percebida e um grande número de jovens africanos agora a vê como uma aliada. Esses números são reais e merecem ser levados a sério. Outras capitais os ignoram por sua conta e risco. Mas a aprovação não é um cheque em branco. Os jovens africanos acolhem parceiros que possam ajudá-los a construir o seu futuro, não potências estrangeiras que esperam controlá-lo. Eles querem saber quem beneficia dos acordos que estão sendo assinados, quem detém os recursos e se as promessas de segurança e investimento levam a uma vida melhor para os africanos.”

Uma recepção calorosa, mas sem carta branca.

O entusiasmo tem uma ressalva importante. Oitenta por cento dos entrevistados dizem estar preocupados com a influência de potências estrangeiras em seus países, em comparação com 72% em 2024. Essa inquietação coexiste com visões positivas sobre países específicos, em vez de substituí-las.

A preocupação é particularmente elevada em Moçambique (91%), África do Sul (88%) e Libéria (85%). Mesmo no Burkina Faso, onde o reconhecimento da influência russa atinge os 95%, quase três quartos (72%) estão preocupados com a influência estrangeira em geral.

A pesquisa não perguntou especificamente aos entrevistados se eles desconfiavam das motivações da Rússia. Seus resultados não devem ser apresentados como um veredicto sobre as intenções de Moscou. Eles mostram, no entanto, que uma visão favorável da Rússia é totalmente compatível com uma preocupação mais ampla sobre o que as potências externas podem querer em troca de seu envolvimento.

Há razões pelas quais os motivos dos parceiros estrangeiros merecem ser analisados ​​com rigor. Uma análise publicada este mês pela Agência Sueca de Pesquisa de Defesa afirma que o envolvimento militar da Rússia na África serve tanto a ambições estratégicas quanto a interesses práticos, incluindo o acesso a recursos naturais. O Serviço de Pesquisa do Parlamento Europeu também identificou objetivos relacionados à mineração, energia e ao setor militar na estratégia africana de Moscou. Essas são avaliações independentes das atividades da Rússia, e não resultados de pesquisas sobre o que os jovens africanos acreditam.

O apoio mais forte à Rússia está longe de ser uniforme.

A pesquisa revela diferenças marcantes na percepção da influência da Rússia. Burkina Faso lidera entre os 16 países pesquisados, com 95% dos entrevistados afirmando que a Rússia exerce alguma ou muita influência. Congo-Brazzaville vem em seguida, com 69%, e Chade, com 65%. Os três países desenvolveram laços diplomáticos, econômicos ou militares mais estreitos com Moscou nos últimos anos, conforme observado na análise dos resultados da pesquisa.

No outro extremo da escala, apenas 24% dos jovens liberianos e 26% dos jovens somalis identificam a Rússia como influente. A diferença de 71 pontos percentuais entre Burkina Faso e Libéria serve como um lembrete de que as atitudes africanas em relação a Moscou não podem ser reduzidas a uma única posição continental.

Na cúpula de Moscou, comércio e segurança estão na agenda, enquanto o envolvimento russo no Sahel se expandiu por meio de relações de segurança e empresas militares. A Associated Press noticiou que o engajamento militar russo incluiu operações do Afrika Korps, após a presença anterior do Grupo Wagner. Nesse contexto, a pesquisa indica ampla aceitação de parcerias estrangeiras, mas também expectativas claras sobre os termos em que essas parcerias devem ser conduzidas.

O que os jovens africanos esperam das potências estrangeiras

A exigência mais forte é por um retorno prático. Questionados sobre quais qualidades são mais importantes na escolha de um aliado internacional, 43% selecionam a capacidade de investir na infraestrutura e na economia de seu país. O respeito pelos recursos naturais vem em seguida, com 39%, seguido por valores democráticos e um sólido histórico de direitos humanos, e respeito pela soberania e não interferência, cada um escolhido por 34%.

A transferência de tecnologia e conhecimento é citada por 30%, e a assistência militar ou de segurança por 29%. Apenas 15% mencionam laços históricos ou culturais compartilhados entre suas principais considerações. Os números sugerem que Moscou, como todos os parceiros estrangeiros, será avaliada em função dos interesses econômicos e políticos dos países com os quais deseja se relacionar.

Mais da metade dos entrevistados (55%) prefere alianças que gerem comércio e investimento, mesmo quando o parceiro possui um sistema político diferente. Outros 42% preferem países que compartilham valores e sistemas de governo semelhantes, ainda que esses parceiros sejam menos eficazes em proporcionar benefícios práticos. A escolha não se resume a escolher entre a Rússia e o Ocidente. Trata-se de escolher entre relações que funcionam para os africanos e aquelas que não funcionam.

Três em cada cinco (60%) acreditam que seu país deve formar alianças fortes com uma ou duas grandes potências globais para garantir vantagens a longo prazo, enquanto 37% preferem a neutralidade. A disposição para o engajamento é substancial, assim como o desejo de manter o controle sobre os termos desse engajamento.

Um teste às promessas feitas em Moscou.

A Cúpula Rússia-África, com duração de dois dias, que acontece nos dias 28 e 29 de outubro, oferece a Moscou uma oportunidade para estreitar seus laços com os governos africanos. No entanto, a Pesquisa da Juventude Africana sugere que a visibilidade diplomática e a aprovação pública são apenas parte da equação. Os jovens africanos valorizam muito o investimento concreto, a proteção dos recursos naturais e a prevenção da interferência externa nos assuntos internos.

O que a Rússia promete em Moscou importará menos para esta geração do que se as parcerias resultantes fortalecerem as economias africanas, criarem oportunidades e deixarem os países africanos no controle de suas próprias escolhas.

Outras conclusões do Inquérito à Juventude Africana de 2026

70% acreditam que o mundo está se tornando mais dividido e perigoso, em vez de mais cooperativo.

81% identificam os Estados Unidos como influentes em seus países, com a China logo atrás, com 79%; a Rússia aparece com 54% e a França com 47%.

73% afirmam que a democracia é sempre preferível a qualquer outra forma de governo.

80% apoiam a reforma do Conselho de Segurança da ONU para incluir representação permanente da África.

Sobre o Inquérito à Juventude Africana

A Pesquisa da Juventude Africana, encomendada pela Fundação da Família Ichikowitz, oferece uma plataforma para que jovens africanos expressem suas opiniões sobre as questões que moldam suas vidas e futuros. Conduzida pela PSB Insights, uma consultoria global de pesquisa de mercado, a pesquisa abrangeu 28 países desde 2020, com 18.882 entrevistas presenciais distribuídas em quatro etapas.

O trabalho de campo mais recente ocorreu em março de 2026 com 4.901 cidadãos de diferentes nacionalidades, com idades entre 18 e 24 anos, provenientes de Burkina Faso, Chade, Congo Brazzaville, República Democrática do Congo, Etiópia, Gana, Quênia, Libéria, Moçambique, Nigéria, Ruanda, Somália, África do Sul, Togo, Zâmbia e Zimbábue. As entrevistas foram conduzidas nos idiomas locais, com uma divisão igualitária entre respondentes do sexo masculino e feminino e sem incentivos para a participação.

As comparações apresentadas ao longo do tempo seguem a metodologia da pesquisa, que utiliza os oito países pesquisados ​​em todas as quatro ondas: Congo Brazzaville, Etiópia, Gana, Quênia, Nigéria, Ruanda, África do Sul e Zâmbia. A porcentagem de pessoas que veem a influência de uma potência estrangeira de forma positiva é calculada entre os respondentes que reconhecem essa influência. A preocupação com a influência estrangeira refere-se às potências estrangeiras em geral, e não apenas à Rússia.

Recursos de mídia

Relatório completo da Pesquisa da Juventude Africana de 2026

Pesquisa Africana da Juventude 2026: fotografias, vídeos e animações

FONTE :