Vila Nova do partido ADI promete Vida Nova aos santomenses

«Vamos ganhar no dia 18. A partir do dia 18 vamos juntos começar a mudar São Tomé e Príncipe». Declaração de Carlos Vila Nova, candidato às eleições Presidenciais de 18 de Julho.

Foi na cidade de Neves, norte da ilha de São Tomé, onde Carlos Vila Nova apoiado pelo seu partido a ADI deu o ponta pé de saída, na campanha para a conquista do palácio do povo.

«Estou a cumprir a promessa de iniciar a campanha de forma oficial em Lembá. Porque é o distrito que me viu nascer, mais concretamente a cidade de Neves..», precisou o candidato.

Nascido no distrito que regista maior índice de pobreza em São Tomé e Príncipe, Carlos Vila Nova, tornou-se empresário e destacou-se na área de promoção das actividades turísticas.

Foi Ministro das Obras Públicas, Infra-estruturas e Recursos Naturais em dois governos do partido ADI. É deputado a Assembleia Nacional, pela bancada da ADI.

Azul, a cor do partido ADI pintou as ruas da cidade de Neves no último sábado 3 de julho. Os apoiantes de Carlos Vila Nova orientados pelos coordenadores do partido ADI do distrito de Lembá, marcharam pelas ruas de Neves e se concentraram a beira-mar na cidade piscatória.

«A mensagem é de paz, que façamos a campanha em paz e tranquilidade que tudo corra bem e no sentimento de festa…», afirmou Carlos Vila Nova.

Mais liberdade, mais democracia, são temas do projecto de sociedade de Carlos Vila Nova, que também defende um confronto político mais são e harmonioso em São Tomé e Príncipe.

Apoiado pelo maior partido político de São Tomé e Príncipe, a ADI, com 25 deputados no parlamento de 55 assentos, Carlos Vila Nova pode ser considerado como um dos candidatos favoritos, tendo em conta a importante base eleitoral, que o seu partido movimenta nas eleições em São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga