Elsa Garrido oferece 30 mil máscaras para saúde e denuncia a compra de consciência

«É importante que o povo de São Tomé e Príncipe compreenda, que uma das funções básicas de um ou uma Presidente da República é proteger a população.»

Foi com esta declaração que Elsa Garrido, candidata às eleições presidenciais, entregou ao hospital central Ayres de Menezes, um lote de 30 mil máscaras de protecção facial, para prevenção contra a Covid-19.

Numa semana em que o país registou pela primeira vez nos últimos 3 meses, 6 casos de Covid-19 em apenas 24 horas, Elsa Garrido levou solidariedade para cada cidadão santomense, que recorre ao centro de saúde.

«Hoje (quinta – feira) tivemos a humildade de oferecer ao hospital Ayres de Menezes, 30 mil máscaras como forma de aliviar esta carência de máscaras. Soubemos também que o centro de saúde de Mé-zochi não dispõe de máscaras, por isso vamos fazer a mesma entrega em Mé-zochi..», declarou.

Ajuda voluntária e solidária ao sistema nacional de saúde, é um comportamento tradicional de Elsa Garrido. Antes de criar e liderar o partido Verde de São Tomé e Príncipe ofertou medicamentos, insumos e equipamentos médicos ao hospital Ayres de Menezes. A corporação de bombeiros de São Tomé beneficiou de uma viatura nova para combate aos incêndios.

Uma activista social, que no ano 2017 entrou em greve de fome, até que as autoridades governamentais, suspendessem o projecto para introdução de milho híbrido ou transgénico em São Tomé.

Elsa Garrido afirma-se como combatente pela santomensidade. Na luta pela conquista do cargo de Presidente da República, estende a mão solidária aos seus conterrâneos, e os alerta contra a maldade dos políticos que só apostam na compra de consciência, um acto de criminalidade eleitoral, conhecido em São Tomé, como “BANHO”.

«Quem tem dinheiro para comprar consciências, quem tem dinheiro para esbanjar no terreno, deve normalmente ter meios suficientes para apoiar o hospital Ayres de Menezes, e apoiar os centros de saúde nesta questão da pandemia..», referiu.

Apesar dos impactos económicos da Covid-19, um e outro candidato tem exibido nesta campanha para as eleições presidenciais, meios financeiros, proibitivos para um país que está a viver da ajuda financeira internacional, com índice de pobreza crescente, ao ponto de ser o Banco Mundial, a dar apoio financeiro directo ao exército de pobres que a Covid-19 gerou no país.

Elsa Garrido, que ofertou máscaras ao hospital central, para a população se proteger da Covid-19 atacou os políticos que abrem rio de dinheiro para compra de votos e de consciências.

«Porque se tem dinheiro para distribuir no terreno, e termos centros de saúde com carências de máscaras, e não são coerentes em oferecer esses elementos básicos para a saúde pública, quer dizer que aí tem alguma anomalia…. Ou é malvadez, ou é feitiçaria…», pontuou Elsa Garrido.

Candidata apoiada pelo Partido Verde, Elsa Garrido, diz que quer ser a esperança para São Tomé e Príncipe.

«Caso façam confiança de votarem no quadradinho 13 cuidarei deste país como uma mãe e os seus filhos», concluiu.

O leitor tem acesso ao projecto de sociedade de Elsa Garrido. Foi a primeira pessoa a anunciar a sua candidatura às eleições presidenciais de 2021. Fê-lo em Dezembro de 2020.

MANIFESTO-PRESIDENCIAL-word-2

Abel Veiga