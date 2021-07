Delfim Neves diz ser o médico corajoso para tratar de STP

Candidato às eleições presidenciais e ao mesmo tempo Presidente da Assembleia Nacional. Delfim Neves, afirma-se como um médico corajoso, para tratar da saúde de São Tomé e Príncipe.

«O país está doente. O remédio para curar a doença já sabemos qual é….. Falta o médico corajoso, para tomar decisões na hora certa. Eu candidato-me para ser esse médico», afirmou nas passeatas e concentrações com o eleitorado.

O homem que diz ser, o médico corajoso, foi baptizado pelos seus apoiantes de OBAMA. Nome que está impregnado até nas suas t-shirts de campanha. O médico corajoso, ou OBAMA, tem apoio do seu partido, o PCD, que nomeou 3 deputados para a bancada da coligação PCD-MDF-UDD que tem 5 assentos no parlamento. No contexto político-eleitoral santomense, o PCD é considerado como a terceira força política do país.

Delfim Neves, também é chamado de OBAMA, e recebeu apoio de um grupo de pequenos partidos políticos de São Tomé e Príncipe, sem expressão eleitoral, que justifica-se a presença desses partidos no parlamento.

O candidato, médico corajoso, promete pôr o dedo para tratar das feridas de São Tomé e Príncipe. « Muita gente tem medo de tomar decisões. Só anda a lamentar, não apresenta soluções. Eu candidato-me para por o dedo na ferida…», sublinhou na sua comunicação com o eleitorado na ilha de São Tomé.

O projecto político de Delfim Neves para tratar da saúde de São Tomé e Príncipe, é suportado por uma potente logística. Facto que é constatado pela maioria dos santomenses que acompanha a campanha eleitoral para as eleições de 18 de Julho. É a candidatura que exibe, mais meios técnicos, materiais, e diversos equipamentos de campanha.

O candidato, diz que está determinado em garantir a coesão nacional. «Não posso deixar de repetir a minha motivação, sobretudo num pilar mais importante desta candidatura que é a coesão nacional. Unir o povo de São Tomé e Príncipe», precisou.

Na multidão que acompanha Delfim Neves, ou OBAMA nas passeatas pelo país, o Téla Nón registou que aparentemente o candidato está a conseguir atrair gentes de diversas tendências políticas, para a sua fileira. Sobretudo, militantes e membros de núcleos de base do partido ADI de várias localidades do país.

O Téla Nón registou que muitos dos antigos activistas políticos da ADI, vestidos a rigor, participam nas passeatas e concentrações vestidos a rigor com Bonés e T-shirts de apoio a OBAMA.

A moldura humana que acompanha Delfim Neves, nesta campanha eleitoral, é gigantesca. O seu partido PCD, não tem tal base eleitoral. O projecto político de coesão nacional, parece já estar a dar frutos.

«A minha primeira decisão enquanto Presidente da República será de unir todos os ex-Presidentes da República, todos os líderes dos partidos políticos, para traçarmos o rumo que o nosso barco São Tomé e Príncipe, deve seguir até o porto seguro..», afirmou Delfim Neves, na sua acção de campanha nos arredores da cidade de São Tomé.

A ilha do Príncipe, é uma parte importante para forjar a coesão nacional. Nesta recta fina da campanha eleitoral, Delfim Neves, percorreu toda a ilha do Príncipe e prometeu medidas para pôr fim ao isolamento e bloqueio da actividade económica e comercial na região autónoma.

O candidato defende que a ligação marítima e aérea entre as duas ilhas deve ser assegurada pelo Estado, e não somente pelo sector privado, como acontece actualmente.

No dia 18 de Julho ficará provado, se a multidão que acompanha Delfim Neves, está efectivamente integrada ou não, no projecto político de tratamento e cura de São Tomé e Príncipe, com base na coesão nacional.

Abel Veiga