Posser exige que a CEN esclareça as reclamações em torno das eleições de domingo

O candidato apoiado pelo partido MLSTP, no poder, diz que está preocupado com a polémica que se instalou em torno dos resultados das eleições presidenciais de 18 de Julho.

«Vejo com alguma preocupação, esta polémica a volta dos resultados das eleições presidenciais….A nossa candidatura tudo vai fazer para ajudar a Comissão Eleitoral Nacional a esclarecer de uma forma definitiva e inequívoca a todo o povo santomense o que se passou para que não fique qualquer suspeita a volta do nosso acto eleitoral… para que possa ser esclarecido as eventuais reclamações feitas pelas outras candidaturas», declarou.

Guilherme Posser da Costa, manifesta-se confiante, agradeceu ao eleitorado pela aposta na sua candidatura, mas avisou que a luta ainda não acabou.

«Estamos a meio caminho, ainda temos que lutar porque o nosso objectivo principal não foi ainda atingido. E o nosso objectivo principal é levar o povo ao palácio do povo…», precisou.

Para conquistar o Palácio do Povo, Posser da Costa terá que melhorar muito o seu desempenho junto aos eleitores. Na primeira volta conseguiu 20,75% dos votos expressos nas urnas. Para ser eleito Presidente da República, é preciso arrecadar 50% mais 1 voto.

Os jornalistas perguntaram ao candidato se vai pedir apoio do terceiro candidato mais votado, Delfim Neves que é também Presidente da Assembleia Nacional.

«Eu quero ser presidente de todos os santomenses, mesmo daqueles que não votaram em mim…», assim respondeu Guilherme Posser.

A imprensa procurou saber se Posser da Costa já estava a negociar apoio para a segunda volta, com os seus camaradas de partido que concorreram às eleições presidenciais, e foram derrotados nas urnas.

«Eu não queria responder a esta questão, porque é realmente extemporânea. Como deve compreender são facto que não se torna público…» afirmou Guilherme Posser da Costa.

Continua aberta a luta política para a conquista do cargo de Presidente da República de São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga