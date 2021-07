Pedido de esclarecimento à CNE dos resultados provisórios das Eleições Presidências de 18 de julho

MANIFESTO SOCIAL Nº10/2021 Pedido de esclarecimento à Comissão Eleitoral Nacional dos resultados provisórios das Eleições Presidências de 18 de julho em São Tomé e Príncipe

O Observatório Transparência STP tomou conhecimento dos seguintes resultados provisórios das eleições presidências de 18 de julho divulgados pela CEN :

Votos válidos 81123 correspondentes a 97,1% ; Votos brancos 631 correspondentes a 0,75%; Votos Nulos 1793 correspondentes a 2,15%. No entanto, do somatório de todos os votos obtidos pelos 19 candidatos as eleições presidenciais, segundo o documento publicado pela CEN e as declarações do seu presidente Fernando Maquengo, verifica-se um total de 76626 votos.

Considerando que o número total de votos válidos devem ser iguais ao número total de votos obtidos pelos 19 candidatos, neste caso 76626 votos, não se consegue identificar com base em que fonte a CEN apresentou o resultado de 81123 votos válidos. Desta contradição o Observatório Transparência STP apurou uma diferença de 4497 votos.

Perante esta contradição que, em tese, poderá implicar a reivindicação da vitória nas Eleições Presidências de 18 de Julho, logo à primeira volta por parte do candidato classificado em primeiro lugar, bem como da colocação em segundo lugar do candidato classificado em terceiro, o Observatório Transparência STP exorta a CEN a esclarecer com urgência esta situação em prol da transparência e da verdade eleitoral.

O Observatório Transparência STP reitera que o seu papel, enquanto iniciativa da Sociedade Civil é o de questionar, alertar e contribuir para a defesa da legalidade, dos direitos fundamentais dos cidadãos, da transparência e melhor comunicação por parte dos decisores públicos, cabendo a estes, no âmbito das suas responsabilidades e funções, tomar as decisões com vista a salvaguarda do interesse público e no estrito cumprimento das leis em vigor e das regras da democracia que fundamentam o nosso Estado.

São Tomé, 20 de julho de 2021. Observatório Transparência STP + transparência > efectividade

