Carlos Vila Nova rejeita os resultados provisórios e denuncia a CNE

O candidato mais votado nas eleições presidenciais de 18 de julho, rejeitou os resultados provisórios divulgados pela Comissão Nacional Eleitoral(CNE).

O candidato exige esclarecimentos da Comissão Eleitoral Nacional sobre o paradeiro de mais de 4 mil votos expressos nas urnas, nas eleições do último domingo.

Polémica pós – eleitoral está aberta em São Tomé e Príncipe. Américo Ramos, secretário-geral do partido ADI, e director de campanha de Carlos Vila Nova, foi quem falou a imprensa sobre a rejeição dos 39,47% dos votos expressos nas urnas, que a CNE atribuiu à Carlos Vila Nova.

«Os 39% não correspondem de maneira nenhuma os votos expressos a favor do engenheiro Carlos Vila Nova. Os nossos dados até o momento apontam para um valor de mais de 44% dos votos expressos a favor da candidatura do engenheiro Carlos Vila Nova….», declarou o director de campanha.

O candidato apoiado pelo partido ADI, na oposição, exige esclarecimentos por parte da Comissão Eleitoral Nacional, sobre os mais de 4 mil votos que estão em parte incerta.

«A CNE tem que vir, o mais urgente possível explicar ao povo onde é que estão os 4463 votos…», precisou Américo Ramos.

A candidatura diz que está a compilar todos os dados eleitorais recolhidos nas mesas de voto, nomeadamente os dados eleitorais do distrito de Mé-Zochi, cuja contagem através da emissão da rádio nacional e da TVS, foi segundo Américo Ramos, suspensa.

«Ou seja, o poder silenciou a Rádio Nacional e a TVS, logo que deu por conta que os dados de Mé-zochi apontariam para um aumento significativo de votantes, a favor de Carlos Vila Nova, o que traduziria numa maioria para o nosso candidato…», acrescentou.

Para além de exigir que a CNE dê explicações claras sobre os casos que enfermam o processo eleitoral, a candidatura de Carlos Vila Nova, denunciou o órgão que organiza e realiza as eleições no país.

«A CNE, está claramente ao serviço do poder, porque o Presidente da CNE é membro da comissão política do MLSTP… Quer dizer que o Presidente da CNE recebe orientações expressas do poder, e o governo apoia o candidato Guilherme Posser…» Afirmou para depois concluir que «estamos perante alguém parcial…»

A candidatura de Carlos Vila Nova, considera que só avança para a segunda volta do escrutínio, após devido esclarecimento pela Comissão Nacional Eleitoral dos casos registados na primeira volta das eleições presidenciais.

Abel Veiga