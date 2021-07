Crise no Tribunal Constitucional – Juízes pedem a intervenção do Presidente da República

Os 3 juízes conselheiros que não subscreveram o acórdão número 6/2021 do Tribunal Constitucional, que ordenou a recontagem total dos votos das eleições presidenciais, escreveram uma carta ao Presidente da República, pedindo a intervenção urgente de Evaristo Carvalho, para repor o normal funcionamento do Tribunal Constitucional.

Segundo a carta, a Juíza Conselheira Maria Alice Carvalho, o Juiz Conselheiro Jesuley Novais Lopes, e Amaro Pereira de Couto, informam o Presidente da República Evaristo Carvalho, « do anormal funcionamento deste Tribunal, que ocorre no decurso do processo eleitoral das presidenciais de 18 de julho de 2021, e pedem a intervenção de vossa excelência para a reposição do normal funcionamento desta instituição e para o desenrolar harmonioso desse processo eleitoral, enquanto o garante do normal funcionamento das instituições», lê-se na carta, cujas cópias foram endereçadas ao Primeiro Ministro, ao Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e ao Procurador Geral da República.

O leitor deve ler na íntegra a carta dos três juízes conselheiros, para compreender a dimensão da crise de consequências imprevisíveis, que se abateu sobre o Tribunal Constitucional de São Tomé e Príncipe. Tudo por causa do recurso do candidato Delfim Neves, que mereceu voto contra dos 3 juízes conselheiros. Os juízes que pedem a intervenção do Presidente da República explicam tudo, e deixam claro que não existe cobertura legal para a recontagem dos votos das eleições presidenciais de 18 de julho : Carta dos Juízes Conselheiros do Tribunal Constitucional

Abel Veiga