Palácio presidencial é palco de negociações da crise político-eleitoral e jurídica

As eleições presidenciais de 18 de Julho, cuja campanha eleitoral foi dominada em parte pela crise do plantio de Cannabis no arquipélago, acabaram por mergulhar São Tomé e Príncipe, numa espécie de overdose, pós eleitoral. Um grande imbróglio de cariz, político, jurídico e eleitoral.

Pela primeira vez desde a fundação da democracia pluralista no país, 19 candidatos concorreram as eleições presidenciais. Pela primeira vez, o resultado das eleições presidenciais é contestado pelos principais candidatos derrotados, nem mesmo os candidatos eleitos para disputar a segunda volta, aceitaram os resultados do sufrágio.

Com a Comissão Eleitoral Nacional em maus lençóis, a credibilidade do processo eleitoral caiu por terra, quando a própria Comissão Eleitoral Nacional veio reconhecer num comunicado sem data, que cometeu erros no processo de apuramento dos resultados provisórios. Erros que foram denunciados em primeira mão, pelos candidatos e pela sociedade civil.

A crise eleitoral atingiu o clímax, quando o Tribunal Constitucional entrou em cena. Na qualidade do Tribunal Eleitoral, os juízes conselheiros entraram em confrontação, tão dividido como a própria sociedade santomense. Num colectivo de 5 juízes conselheiros, pelo menos 3 juízes escreveram uma carta endereçada ao Presidente da República. Pedem a intervenção do mais alto magistrado da nação, para repor o normal funcionamento do Tribunal Constitucional.

O grupo de 3 juízes diz que votou contra o recurso apresentado pelo candidato Delfim Neves, por sinal o terceiro mais votado nas eleições presidenciais, que pedia a recontagem total dos votos, ou a anulação das eleições presidenciais de 18 de Julho. A decisão de rejeitar o recurso, foi tomada em conferência dos juízes realizada na passada sexta feira dia 23 de Julho.

No entanto, segundo os 3 juízes durante o último fim-de-semana, outros dois colegas seus, nomeadamente o Juiz Presidente Pascoal Daio, e o Juiz Conselheiro Hilário Garrido subscreveram um outro acórdão, que dá razão ao recurso do candidato Delfim Neves, ordenando a recontagem dos votos.

Recebidos no Palácio do Povo, no dia 28 de Julho, pelo Presidente Evaristo de Carvalho, os três juízes conselheiros detalharam as diligências alegadamente à margem da lei, que foram desencadeadas pelo Presidente do Tribunal Constitucional, em pleno domingo, dia 25 de julho, para fazer vincar o novo acórdão que impõe a recontagem dos votos.

«Na conferência dos juízes, o Juiz Conselheiro Hilário Garrido manifestou-se impedido…», afirmou a Juíza Conselheira Maria Alice de Carvalho.

Os juízes conselheiros que se reuniram com o Presidente da República dizem que o recurso foi rejeitado por não existir cobertura legal para a recontagem dos votos.

«Não podemos fazer outra coisa a não ser cumprir com a lei…», reforçou a Juíza Conselheira Maria Alice Carvalho, que falou no átrio do palácio do Povo, na qualidade de porta-voz do grupo dos 3 magistrados.

Segundo os 3 juízes conselheiros, nomeadamente Maria Alice Carvalho, Josuley Lopes e Amaro Couto, o Presidente Evaristo Carvalho, prometeu que «tudo fará para que se encontre uma solução harmoniosa para todo este problema que está a acontecer, junto aos outros órgãos de soberania….», concluiu a porta voz.

Abel Veiga